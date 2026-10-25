Крылатые ракеты атаковали завод РФ, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

Завод специализируется на разработке источников питания для ракет "Искандер-К", "Искандер-М", "Циркон" и "Кинжал".

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Силы обороны нанесли удар крылатыми ракетами по заводу "Энергия" в Ельце / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, СНБО

Кратко:

Крылатыми ракетами атакован завод "Энергия" в Липецкой области РФ

Предприятие производит батареи для ракет "Искандер", "Кинжал" и комплексов "Панцирь"

Завод поставляет источники питания для российского вооружения и находится под санкциями

25 октября в городе Елец Липецкой области РФ крылатыми ракетами был нанесен удар по заводу "Энергия", который поставляет источники питания для российского вооружения. Об ударе сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Отмечается, что предприятие специализируется на производстве химических источников тока, в частности аккумуляторов и батарей для военной и промышленной техники. Его продукцию используют в ракетных комплексах, авиации и беспилотниках.

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По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, батареи этого завода применяются в баллистических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах "Искандер-К", аэробаллистических ракетах "Кинжал" и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь". Также предприятие поставляет источники питания для управляемых авиабомб УМПБ Д-30СН.

Завод "Энергия" входит в производственные цепочки российского военно-промышленного комплекса. Предприятие находится под санкциями Украины, США, Европейского Союза и других стран.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

В ночь на 25 октября российский Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. В результате атак БПЛА возник пожар в ТРЦ "МегаГРИНН" - крупном торгово-развлекательном комплексе площадью около 163 тыс. м².

Напомним, Главред писал, что 23 и в ночь на 24 октября Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории страны-агрессора России. Были поражены комбинат "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск".

Кроме того, в ночь на 23-е было шумно в городе Городец Нижегородской области. Там беспилотники атаковали центр обработки данных Федеральной налоговой службы РФ. Это один из двух ключевых центров обработки данных ФНС России, работающих в геораспределенном режиме.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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