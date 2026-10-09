Дроны ударили по РФ: горит завод топлива для ракет Х-101 и Х-55

Той же ночью вспыхнула нефтебаза под Белгородом, а оккупированный Луганск несколько часов находился под массированной атакой.

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​Удар по Редкино - горит завод топлива для ракет Х-101 и Х-55 / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, росСМИ

Читайте в материале:

Что горит в Редкино Тверской области

Чем этот завод важен для ракет Х-101 и Х-55

Где еще вспыхнули пожары после ночной атаки

Редкинский опытный завод в Тверской области России горел после ночной атаки беспилотников. Предприятие является звеном производственной цепочки российского ВПК и выпускает компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному горючему и авиационному керосину. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Удар по этому объекту не первый: предыдущая атака на завод в Редкино произошла в феврале 2026 года.

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Официальная российская версия события оказалась заметно скупее на детали. Губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что возгорание на предприятии в поселке Редкино возникло в результате отражения атаки БпЛА, а сотрудники не пострадали. Что именно это за производство, чиновник не уточнил, отмечает Astra.

Под Белгородом загорелась нефтебаза

Тверская область была не единственным направлением ночной работы дронов. В Белгороде местные жители сообщали о взрывах, а после атаки к северу от города вспыхнула нефтебаза, информирует Exilenova+.

О масштабах возгорания и последствиях для работы топливного объекта российская сторона публично не отчитывалась.

В Белгороде горит нефтебаза / Фото: t.me/exilenova_plus

Луганск несколько часов под ударами

Оккупированный Луганск той же ночью оказался под массированной атакой, которая продолжалась несколько часов. В городе зафиксировали несколько точек горения, а в отдельных районах начались перебои с электроснабжением, передает Exilenova+.

Пожар в оккупированном Луганске / Фото: Exilenova+

Пожар в оккупированном Луганске / Фото: Exilenova+

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, 8 октября в российском Сасово Рязанской области вспыхнул пожар на территории станкостроительного завода "Саста", где расположен дата-центр ООО "Яндекс ДЦ". OSINT-аналитики издания установил локацию по кадрам очевидцев, а размещение серверной площадки именно здесь подтверждают данные Wikimapia и собственные заявления работников центра обработки данных.

8 октября в Башкортостане зафиксировали пожар в районе нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса "Газпром нефтехим Салават" - одного из крупнейших в России.

В ночь на 6 октября Московская область подверглась самой массированной за последнее время атаке беспилотников - в сторону региона двигались не менее 650 дронов, более сотни из них летели на столицу РФ. В результате налета вспыхнула крупнейшая нефтебаза Московского региона - линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская".

В ночь на 2 октября в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Волгограде видно зарево от пожара в районе НПЗ и ОАО "Каустик". Также громко было в Самаре.

26 сентября дроны атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. Загорелся Ильский НПЗ. Местные власти подтвердили налет беспилотников.

В ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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