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Блэкаут и связь на нуле: Луганск атаковали дроны, поражена ключевая вышка

Анна Ярославская
23 октября 2026, 06:56
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В оккупированном Луганске пропали свет и связь после ночных взрывов.
Взрывы в Луганске
Атака дронов на Луганск - город остался без связи и света / Колллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Ночью Луганск атаковали дроны
  • В городе пропала связь и свет
  • Удар пришелся по объектам связи

В ночь на 23 октября оккупированный Луганск атаковали ударные дроны. В части города исчезла связь, фиксировались перебои с электроснабжением. Вероятно, были атакованы объекты связи.

Взрывы в Луганске прогремели около четырех часов утра, сообщает мониторинговый канал Exilenova+. Впоследствии стало известно о проблемах со связью и электроснабжением в городе. Также появилась информация о работе российской противовоздушной обороны.

видео дня

Мониторы обнародовали момент удара по инфраструктуре вблизи вышки связи. Впоследствии в части оккупированного города связь исчезла полностью.

Официальных данных о последствиях атаки пока нет.

Луганск находится под российской оккупацией с 2014 года.

Смотрите видео со взрывами в Луганске по ссылке.

Скриншот

Удары по оккупированным территориям

Удары по оккупированному Луганску не первые за последние дни. В ночь на 21 октября дроны уже атаковали в городе здание оператора связи "Лугаком" и Центр телекоммуникационных услуг.

20 октября, под ударом оказался дата-центр "Углетелекома" в оккупированном Донецке.

Тогда же Силы обороны поразили пункты управления оккупантов вблизи Луганска и Курахово, а также российские склады в Крыму и Донецкой области.

Атаки вглубь России - новости

Как писал Главред, в ночь на 22 октября под удар попал 75-й арсенал Минобороны России в Серпухове Московской области. По данным OSINT-аналитиков, взрыв прогремел именно на территории этого предприятия, которое является воинской частью № 42708.

Силы обороны в ночь на 18 октября поразили Петербургский нефтяной терминал дронами FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар. Удар стал частью массированной атаки беспилотников на Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под ударом оказался и дата-центр "ВКонтакте", а в России ограничили работу трёх аэропортов.

В ночь на 16 октября массированная ночная атака беспилотников вынудила российские власти закрыть все четыре аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Более 20 самолетов, направлявшихся в российскую столицу, развернули на аэродромы других городов.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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