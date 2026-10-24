Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

Под удар попали предприятия, поставляющие электронику и сырье для российских крылатых и баллистических ракет.

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ВСУ наносят удар по российскому производству ракет / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот из видео

Кратко:

Поражен основной производственный корпус "Протон-Электротекс" в Орле

В Тольятти после удара по "Тольяттикаучуку" вспыхнул пожар

На аэродроме "Ейск" поражен самолет

23 и в ночь на 24 октября Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории страны-агрессора России. Пострадали комбинат "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

"Подтверждено поражение основного производственного корпуса АО "Протон-Электротекс" в городе Орел Орловской области РФ. Это затрудняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми противник наносит удары по украинским городам", - говорится в сообщении. видео дня

В Генштабе добавили, что АО "Протон-Электротекс" - ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла, от кристаллов до готовой продукции. Среди них - модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". В рамках кооперации предприятие также участвует в производстве боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1" и его модификаций.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Также пострадал комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ. В районе комбината зафиксированы взрыв и пожар.

"Поражение таких объектов наносит удар по цепочке поставок сырья для российской ракетной программы. Предприятие производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые присадки к бензину. Синтетические каучуки, в частности, используются для производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет", - отмечают в Генштабе.

Кроме того, был поражен самолет на аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае РФ. Степень повреждений в настоящее время уточняется.

"Силы обороны Украины наносят удары по объектам на территории противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН. Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - подытожили в ведомстве.

Какие цели в РФ Украина может выбрать для ударов

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина уже готова наносить удары по очень уязвимым точкам России, что остановит функционирование российской экономики.

По его словам, Украина показала, что у россиян "мощная" система ПВО в Москве, но и ее можно пробить.

"Осталось уничтожить всего несколько российских НПЗ, чтобы в РФ начался дизельный кризис. Далее под ударами окажутся энергетические объекты и газ. Ведь в России на газе работает 70% электростанций. В России есть семь точек, которые Украина может вывести из строя массированными ударами, что погрузит европейскую часть РФ в блэкаут", - подчеркнул он.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, 17 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение производственно-складского здания предприятия "Робоавиа" в районе населенного пункта Ленина Ростовской области РФ.

16 октября Силы обороны Украины атаковали Сургутский завод по стабилизации конденсата "Газпрома" в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Объект расположен примерно в 2400 км от украинской границы.

В ночь на 15 октября Военно-морские силы Вооруженных сил Украины с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области страны-агрессора России. В результате удара были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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