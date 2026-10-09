Москва под атакой дронов: гремят взрывы, правительственные самолеты кружат в небе

Главное:
- Москва под атакой дронов и МВШ
- В российской столице прогремели взрывы, слышна работа ПВО
- В аэропортах Москвы задерживаются сотни рейсов
Днём 9 октября в столице страны-агрессора России прогремели взрывы. Как сообщает Telegram-канал Astra, Москва и область сейчас находятся под атакой дронов и малых воздушных шаров.
В южных районах столицы РФ сообщают о работе ПВО. Жители Капотни, Кузьминок, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово, Текстильников, Нагатинского залива сообщили о взрывах.
"Во всех четырёх столичных аэропортах - Внуково, Домодёдово, Жуковском, Шереметьево - действует план "Ковёр"", - говорится в сообщении.
Видео атаки на Москву можно просмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.
Всего по состоянию на данный момент в аэропортах задерживаются более 200 рейсов, еще около 100 отменили.
Что самое интересное, из-за угрозы атаки беспилотников в Москве не могут приземлиться три правительственных самолета. Они просто кружатся в небе.
Такими самолетами пользуются российские топ-чиновники, включая Путина. И один из российских пабликов утверждает, что именно кремлевский диктатор сейчас на борту одного из этих самолетов.
Зачем Украина наращивает удары вглубь РФ – мнение эксперта
Главред писал, что по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, удары Украины вглубь РФ являются демонстрацией западным партнерам, прежде всего США, растущих возможностей Украины.
Первые украинские баллистические ракеты по России уже улетели, и результаты хорошие. Возможности Украины в этой сфере нарастают, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.
Взрывы в Москве и области - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 октября Московская область подверглась самой массовой за последнее время атаке беспилотников - в сторону региона двигались не менее 650 дронов, более сотни из них летели на столицу РФ.
Ранее, в ночь на 20 сентября, столица страны-агрессора и Подмосковье подверглись атаке беспилотника авиационного типа под названием Pelican. Силы обороны нанесли удар по московскому НПЗ в Капотне.
Накануне, в ночь на 18 августа, в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Дроны атаковали столицу РФ и Подмосковье.
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Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.
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