Основателя скандального Z-канала Рыбарь задержали

Вместе со Звинчуком под стражу попали его жена и трое соратников, а премьер Милойко Спаич связал операцию с курсом на ЕС.

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Полиция Черногории задержала основателя Рыбаря / коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Upwinxp, wikimedia.org/Yuri Samoilov

Что произошло:

Звинчука задержали в Рисане вместе с женой и соратниками

У группы изъяли дроны, телефоны и цифровую технику

Премьер Черногории связал операцию с защитой курса на ЕС

В Черногории полиция и Агентство национальной безопасности задержали Михаила Звинчука - основателя Telegram-канала Рыбарь, одного из рупоров пропаганды страны-агрессора России. Операция была направлена против "гибридной деятельности" российских информационных сетей на фоне того, как Кремль ведет информационную кампанию против Европы, сообщает Vijesti.

Вместе со Звинчуком под стражу попали его жена Валерия, которая является креативным директором проекта, а также еще трое человек. По данным издания, у группы изъяли дроны, цифровое оборудование, электронные устройства и телефоны.

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Что известно о задержании Звинчука в Черногории

Задержание произошло в Рисане - городке на берегу Которского залива. Источники в силовых структурах рассказали Vijesti, что черногорские службы заранее получили информацию о приезде участников сети.

По этим данным, команда Рыбаря снимала документальный фильм о приведении визовой политики Черногории в соответствие со стандартами ЕС. Замысел заключался в том, чтобы показать евроинтеграцию как навязанный извне процесс с негативными последствиями для страны.

Задержание подтвердил премьер-министр Черногории Милойко Спаич. Он связал операцию с курсом страны на вступление в ЕС, который правительство планирует завершить к 2028 году.

"Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее", - написал Спаич в X.

В самом Рыбаре заверили, что группа находилась в Черногории якобы на законных основаниях и снимала репортаж о местном монастыре, поэтому рассчитывает на скорейшее освобождение. В МИД России заявили, что посольство в Подгорице выясняет обстоятельства задержания, пишет The Moscow Times.

Кто такой Михаил Звинчук и чем известен Рыбарь

Звинчук - бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ, который основал Рыбарь вместе с программистом Денисом Щукиным. У канала более 1,5 млн подписчиков, и он ежедневно публикует обзоры войны против Украины с позиций Кремля. В 2022 году издание The Bell сообщало, что проект помогал финансировать основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

Звинчук находится под санкциями Украины с января 2023 года, а также ЕС и Швейцарии, свидетельствуют данные портала "Война и санкции". В 2024 году США объявили вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о лицах, причастных к Рыбарю, которых Вашингтон обвиняет во вмешательстве в выборы.

В конце сентября чешское издание Seznam Zprávy выяснило, что представители Рыбаря работают в Европе и регулярно записывают интервью с политиками, журналистами и экспертами. По данным журналистов, съемочная группа планировала съемки в Чехии, Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции, пишет Meduza.

Зачем России слабая Европа?

Активность российских пропагандистов в Европе вписывается в более широкую стратегию Кремля. Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду объяснял, какую Европу хочет видеть Москва.

По мнению эксперта, если правительства крупнейших стран ЕС окажутся под влиянием сил, более лояльных к России, Европа рискует превратиться в "политическое болото", где очень трудно принять какое-либо решение. Именно такой сценарий, по его словам, выгоден Кремлю.

"Россияне мечтают о такой Европе - Европе, которая начинает терять коллективную субъектность, стратегическую ясность и дееспособность. И они, конечно, будут прилагать для этого все усилия", - подчеркнул Розумный.

В то же время профессор убежден, что в европейских обществах достаточно людей, которые хотят видеть Европу объединенной, самостоятельной и субъектной.

Угроза России для Европы - новости по теме

Как писал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может вторгнуться в Эстонию под эстонским флагом. Таким рейдом Кремль может попытаться расколоть НАТО без полномасштабной войны. Именно такого сценария, а не открытого наступления истощённой российской армии, больше всего опасаются в Европе.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач предупредил, что активные действия РФ против Европы не останутся локальным инцидентом. Эксперт оценил вероятный масштаб такого конфликта за пределами Украины. По его словам, агрессивная риторика Кремля свидетельствует о сознательном усилении напряженности в отношениях с Западом.

Между тем еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что удар РФ по европейскому оружейному заводу должен стать поводом для применения статьи 5 НАТО. Так в Брюсселе ответили на угрозы Москвы. Заявление прозвучало на фоне роста числа подозрительных инцидентов на оружейных заводах в Европе.

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О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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