Любые активные действия РФ против Европы станут началом Третьей мировой — эксперт

Эксперт объяснил, почему возможное столкновение РФ со странами НАТО не останется локальным и что именно Москва потребовала от Запада еще до полномасштабного вторжения.

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Нападение РФ на Европу приведет к Третьей мировой войне / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Нападение РФ на Европу будет расценено как Третья мировая война

Цель Путина - доминирование как минимум в Восточной Европе

Все будет зависеть от решимости НАТО и позиции Трампа

Агрессивная риторика Кремля и очередные ядерные угрозы Владимира Путина свидетельствуют о сознательном повышении градуса напряжения в противостоянии с Западом. На фоне активного роста военных расходов РФ и ее особого внимания к Балтийскому региону все острее встает вопрос о рисках прямого столкновения между Россией и НАТО.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью "Главред" оценил вероятный масштаб потенциального конфликта за пределами Украины и объяснил, какие цели на самом деле преследует российский диктатор.

По словам эксперта, возможное гипотетическое нападение России на европейские государства не останется локальным инцидентом.

"Я на протяжении всей войны в Украине повторяю одну и ту же фразу: будущего никто не знает. Никто не знает, во что это может вылиться. Но это уже точно можно будет трактовать как Третью мировую войну", - отметил он.

Горбач подчеркивает, что стратегический замысел Кремля не ограничивается только украинскими территориями, а заключается в восстановлении сфер влияния по образцу прошлого века.

"А то, что стратегической целью Путина является фактическое установление контроля или доминирования, если не во всей Европе, то, по крайней мере, в Восточной Европе, уже было описано в российском ультиматуме от 15 декабря 2021 года. Тогда Россия требовала, чтобы НАТО фактически вернулось к границам 1997 года. То есть речь идет, как минимум, о претензиях России на восстановление контроля над странами бывшего социалистического лагеря", - добавил эксперт.

В то же время развитие событий и продолжительность такого столкновения будут зависеть от решимости Североатлантического альянса. На данный момент уровень готовности стран НАТО к сопротивлению неоднороден, а ключевым фактором остается позиция президента США Дональда Трампа. Несмотря на то, что в стратегическом плане у РФ меньше ресурсов, решающим может стать её смелость пойти на подобный шантаж - проверить это можно будет только на практике.

Почему в Европе не все воспринимают российскую угрозу всерьёз

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что единого понимания масштаба вызова со стороны РФ на континенте до сих пор не сложилось. По его мнению, реакция каждой европейской столицы зависит от ее географического положения и политического контекста.

В качестве примера профессор привёл Словакию и Венгрию. Для Братиславы и Будапешта, пока боевые действия продолжаются на украинской земле, риск российской агрессии кажется отдалённым и маловероятным. На восточных рубежах альянса ситуация выглядит принципиально иначе.

"Для других стран, стран Балтии, например, Литвы или Эстонии, Польши, эта угроза более наглядна и актуальна. О ней прямо предупреждают различные эксперты, в частности специалисты по безопасности и разведке разных стран, для которых реальность этой угрозы очевидна. Но их заявления продиктованы текущей ситуацией и необходимостью реагировать именно сейчас", - сказал политолог.

Отдельно Розумный обратил внимание на двойную роль российско-украинской войны для государств, которые наиболее остро ощущают соседство с РФ. Боевые действия одновременно разоблачают планы Кремля и, как ни парадоксально, играют для этих стран защитную роль.

"Война России против Украины для них, с одной стороны, является угрозой и подтверждением агрессивных намерений России. Но с другой стороны, в определенной степени - сдерживающим фактором. Они понимают, что Россия вряд ли будет воевать на два фронта. И пока продолжается война в Украине, для них угроза такой полномасштабной войны меньше, чем, например, в случае завершения активных боевых действий в Украине", - пояснил Розумный.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война России и НАТО - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на El Mundo, страна-агрессор Россия готовит операцию с использованием ударных беспилотников против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины. По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта.

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

В свою очередь, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не имеет агрессивных намерений в отношении Европы, и призвал другие страны "жить дружно".

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Об персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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