"Есть много оснований": в США сделали тревожное заявление из-за чумы в России

Чума в России привлекла внимание США и ЕС после смерти лаборантки в Иркутске.

https://glavred.info/world/est-mnogo-osnovaniy-v-ssha-sdelali-trevozhnoe-zayavlenie-iz-za-chumy-v-rossii-10801721.html Ссылка скопирована

Чума в России - США и ЕС следят за ситуацией в Иркутске / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

США и ЕС внимательно следят за ситуацией с чумой в РФ

Доктор Биркс заявила о причинах для беспокойства

США и Евросоюз внимательно следят за ситуацией вокруг возможного случая легочной чумы в Иркутской области России после смерти сотрудницы профильного научного института. В Вашингтоне заявляют, что оснований для паники пока нет, но ситуация требует постоянного контроля. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в комментарии американским журналистам.

По словам Рубио, американская сторона получает информацию преимущественно от российских властей. Речь идет о возможном заражении сотрудника лаборатории и риске передачи инфекции, по крайней мере, внутри учреждения.

видео дня

"Ну, мы не… Мы знаем то, что знаем, конечно, из того, что предоставили россияне, а именно, что, судя по всему, был… заразился сотрудник лаборатории, и есть опасения, что это, знаете, могло распространиться, по крайней мере внутри страны. Поэтому вы видели, как они ввели карантин, потому что это именно… такого характера. Поездки между США и Россией, очевидно, очень ограничены. Но, как и всё остальное, такая информация просачивается. Это может быстро распространиться. Поэтому мы внимательно следим за этим и контролируем ситуацию. Да. Я не думаю, что это повод для тревоги, но это повод для пристального внимания и повод просто держать это на виду, и мы именно это и делаем", - заявил Рубио.

Марко Рубио / Инфографика: Главред

Отдельное внимание к ситуации привлекла доктор Дебора Биркс, бывшая координатор Белого дома по вопросам борьбы с COVID-19. Она считает необычной смерть молодого человека от легочной чумы и предполагает, что источником заражения могла стать лабораторная авария.

"Это вызывает особую тревогу, и я понимаю, почему Белый дом, Госдепартамент и CDC очень внимательно следят за этой ситуацией", - сказала Биркс, слова которой приводит американское издание The Hill.

По её словам, особый риск заключается в том, что человек мог контактировать с источником инфекции, а затем путешествовать. При легочной форме болезни возбудитель может передаваться через инфекционные капли.

"Она потенциально могла заразить многих людей, поскольку эта болезнь передается воздушно-капельным путем. Поэтому есть много поводов для беспокойства и много причин, по которым россияне должны быть открытыми", - подчеркнула Биркс.

Государственный департамент США также подтвердил, что осведомлен о ситуации и координирует наблюдение с Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Американская сторона призвала российские власти оперативно предоставлять точную информацию.

Ситуацию параллельно отслеживают в Евросоюзе. Еврокомиссия поддерживает контакт со специалистами Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и при необходимости готова координировать действия стран-членов.

"Здоровье населения всегда является для нас приоритетом, поэтому мы поддерживаем связь с экспертами из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчирова, передает Euronews.

Что этому предшествовало

Предполагаемый инцидент связывают с Иркутским научно-исследовательским институтом борьбы с чумой Сибири и Дальнего Востока. По сообщениям российских СМИ, 25 сентября 28-летняя сотрудница учреждения Дарья Шипилова разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

Позже женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией, а в ночь на 2 октября она скончалась. Российские органы здравоохранения официально не подтвердили, что причиной смерти была именно легочная чума.

После смерти сотрудницы в регионе ввели карантинные меры, а под медицинский надзор попали почти 200 контактных лиц. В самом Иркутске на карантин закрыли пять медицинских учреждений, в том числе детскую больницу.

Дополнительные санитарные меры вводят и соседние государства. Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан усилили контроль за людьми, прибывающими из России, в частности проверки на границах и транспортных узлах.

В Москве, по данным российских СМИ, пассажирам, прибывающим из Иркутска, начали измерять температуру в аэропортах и на вокзалах.

Чума в России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным региональных СМИ, 25 сентября сотрудница Иркутского противочумного института якобы разбила пробирку, что привело к ее госпитализации с тяжелой формой пневмонии, в результате чего она скончалась в ночь на 2 октября.

Официальный представитель Белого дома сообщил, что администрация США проинформирована о ситуации и оценивает варианты действий, а в Госдепартаменте призвали российские власти к максимальной открытости и оперативному предоставлению достоверной информации. По предварительным данным, у умершей диагностировали пневмонию неизвестной этиологии, а под медицинское наблюдение попали около 200 человек.

В то же время глава соседней Бурятии Алексей Цыденов отметил, что молодая женщина могла умереть от чумы, и сообщил о введении карантина в стационаре Шелехова. Всего под наблюдение медиков попали 197 контактных лиц, из которых 189 были госпитализированы, а еще 12 направлены непосредственно в противочумной институт.

Читайте также:

Об источнике: The Hill The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред