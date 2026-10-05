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Чума в России: Белый дом следит за вспышкой в Сибири - СМИ

Анна Ярославская
5 октября 2026, 07:32
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После смерти 28-летней сотрудницы института под медицинское наблюдение попали около 200 человек, а Вашингтон заявил, что оценивает варианты действий.
Белый дом, люди в масках
В США следят за вероятной вспышкой чумы в России / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему в Иркутской области ввели особые меры
  • Что говорят в Роспотребнадзоре о ситуации
  • Может ли легочная чума передаваться между людьми

В российском Шелехове под Иркутском погибла 28-летняя сотрудница противочумного научно-исследовательского института, а ее смерть связывают с аварией в лаборатории и вероятным высвобождением опасной инфекции. Официально женщине диагностировали пневмонию "неизвестной этиологии", сообщает CNN.

Инцидент уже вышел за пределы российского информационного поля: за ситуацией в Иркутской области и введенными там карантинными мерами следит американская администрация, сообщает Axios.

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"(Администрация Трампа - ред.) осведомлена о вспышке заболевания, следит за ней и оценивает варианты действий", - сказал изданию представитель Белого дома.

Параллельно подключился и внешнеполитический блок США. Представитель Госдепа подтвердил CNN, что ведомству известно о возможной смерти от легочной чумы в России, и подчеркнул нехватку подтвержденных данных.

"Мы внимательно следим за ситуацией вместе с CDC и другими межведомственными партнерами. Многие детали не подтверждены. Мы призываем российские власти быстро и открыто делиться достоверной информацией", - заявил представитель.

Карантин в роддоме и маски на заводе

Что именно попало в окружающую среду, в Роспотребнадзоре не уточняют. Ведомство ограничилось сообщением, что особые меры провели "в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института", а санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутске и Шелехове назвало стабильной.

Первым о возможной причине смерти публично сказал глава соседней Бурятии Алексей Цыденов - по его словам, молодая женщина умерла "возможно, от чумы". При этом он заверил, что в самой Бурятии никаких очагов болезни нет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал жителей сохранять спокойствие и сообщил о внеочередном заседании региональной противоэпидемической комиссии с участием главного государственного санитарного врача РФ. Поводом, по его словам, стал "подозреваемый случай особо опасной инфекции" у жителя региона.

Расположенный неподалеку от лаборатории Иркутский алюминиевый завод распорядился, чтобы работники надели маски в качестве меры предосторожности. Его директор Артем Фоминых отдельно заметил, что вокруг ситуации ходит много слухов и противоречивых сообщений.

"Все выявленные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. На данный момент признаков заболевания у них нет, результаты лабораторных исследований отрицательные", - отметил Фоминых.

Неофициальные данные свидетельствуют о значительно больших масштабах реагирования. По информации независимого регионального издания "Люди Байкала", под наблюдение в шелеховской больнице, куда доставили лаборантку, поместили около 200 человек, а карантин ввели как минимум в одном из городских роддомов.

Почему легочная чума опаснее других форм

Внутри российской системы здравоохранения версию о чуме публично ослабляют. Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС предположил, что распространению инфекции помешает похолодание.

По его словам, инфекция в Иркутской области "скорее всего, не чума".

"Но даже при подтверждении распространения заболевания в России не будет, меры профилактики и лечения известны. Пациентка вернулась из Бурятии, природным очагом чумы там являются грызуны и блохи. Все эти очаги природные у нас находятся на постоянном контроле, но все носители чумы уже спят", - подчеркнул Онищенко.

Клиническая картина, однако, имеет принципиальное значение. Легочная чума - одна из трех форм заболевания, которое вызывает бактерия Yersinia pestis, и в отличие от остальных, передающихся через укусы инфицированных блох, контакт с животными или зараженными тканями, она способна легко переходить от человека к человеку через дыхательные частицы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у пациентов развиваются лихорадка, головная боль, слабость и "быстро прогрессирующая пневмония с одышкой, болью в груди, кашлем, иногда с кровянистой или водянистой слизью", указывает ведомство.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб США сообщили CNN, что CDC внимательно мониторит ситуацию в России, а приоритетом остается безопасность американских граждан.

Во Всемирной организации здравоохранения в свою очередь указывают на высокую летальность чумы при бездействии - при этом болезнь хорошо поддается лечению антибиотиками при своевременном обращении и соблюдении противоэпидемических мер предосторожности.

Вспышка чумы в России - что известно

Как писал Главред, в Иркутской области России 28-летняя женщина умерла от чумы.

Смерть пациентки наступила в ночь на 2 октября в районной больнице Шелехова. То, что у женщины была именно чума, подтвердил глава соседней Бурятии Алексей Цыденов.

После выявления инфекции стационар перевели на карантин. В части отделений еще с 1 октября приостановили госпитализацию и выписку пациентов.

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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