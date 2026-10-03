США и РФ обсуждают масштабную нефтяную сделку в рамках переговоров по Украине – NYT

К процессу привлечены спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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США и РФ обсуждают масштабную нефтяную сделку в рамках переговоров по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие активы "Лукойла" могут перейти новым владельцам

Кто хочет приобрести международный бизнес российской компании

Как менялся круг покупателей активов "Лукойла"

Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Москвой о завершении войны в Украине вышли за рамки обсуждения мирного урегулирования. Теперь стороны рассматривают возможность заключения многомиллиардной сделки по международным активам российской нефтяной компании "Лукойл". К процессу привлечены спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом сообщает The New York Times.

По информации трех источников, знакомых с деталями переговоров, Владимир Путин поднял вопрос о продаже активов "Лукойла" во время встречи с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября. Один из собеседников издания утверждает, что российский президент таким образом хотел продемонстрировать россиянам возможность возобновления делового сотрудничества с США.

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Американские представители согласились проработать предложение. Потенциальная сделка рассматривается не только как инструмент улучшения отношений с Кремлем, но и как способ повлиять на снижение мировых цен на энергоносители.

Какие активы "Лукойла" могут перейти новым владельцам

Предметом переговоров стал масштабный международный портфель российской нефтяной компании. Он включает нефтяные месторождения, перерабатывающие предприятия и сети автозаправочных станций в нескольких странах.

В частности, речь идет о нефтяных месторождениях в Камеруне, нефтеперерабатывающих заводах в Европе и автозаправках в американском штате Нью-Джерси.

Несмотря на то что "Лукойл" является частной компанией, заключение сделки требует согласия как американских властей, так и Кремля. В Москве окончательное решение по этому вопросу фактически связывают с Владимиром Путиным.

В начале 2026 года компания оценивала стоимость своих зарубежных активов в 20 миллиардов долларов. Однако конкретная цена продажи и окончательная структура соглашения пока не определены.

Кто хочет приобрести международный бизнес российской компании

Основным претендентом на активы стала группа инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. В нее также вошли две ближневосточные структуры и подразделение правительства США.

Американскую сторону представляет Международная финансовая корпорация развития США. В агентстве заявили, что потенциальное соглашение отвечает интересам экономической безопасности страны, ее внешней политики и задачи снижения стоимости энергоносителей.

Предполагается, что крупнейшую долю в приобретаемом бизнесе получит катарский конгломерат, находящийся под контролем братьев Мутаза и Рамеза Аль-Хайятов.

Еще одним участником сделки может стать инвестиционный фонд из Абу-Даби, связанный с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Деловые связи инвесторов с окружением Трампа

Потенциальная продажа активов "Лукойла" вызвала дополнительное внимание из-за связей некоторых участников сделки с людьми, непосредственно вовлеченными в переговоры Вашингтона и Москвы.

Ранее братья Аль-Хайят заключили партнерство с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп для финансирования масштабного проекта элитного гостинично-курортного комплекса на юге Албании.

Шейх Тахнун, в свою очередь, контролирует фонд Lunate. Он входит в число крупнейших акционеров частной инвестиционной компании, которую Кушнер основал после ухода из Белого дома.

Кроме того, один из инвесторов, претендующих на активы "Лукойла", является совладельцем криптовалютной компании World Liberty Financial, одним из соучредителей которой выступил Стив Уиткофф.

При этом доказательств того, что Кушнер или Уиткофф лично получат финансовую выгоду от сделки, нет. Представительница спецпосланника заявила, что у него "нет конфликта интересов и нет финансовой заинтересованности в этом деле".

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Как менялся круг покупателей активов "Лукойла"

На международный бизнес российской нефтяной компании ранее претендовали несколько потенциальных покупателей, в том числе американские энергетические корпорации, среди которых была Chevron.

В январе частная инвестиционная компания Carlyle достигла предварительной договоренности о приобретении значительной части активов. Однако процесс согласования сделки американскими властями затянулся.

Впоследствии ведущие позиции в переговорах занял консорциум Тодда Боэли, ближневосточных инвесторов и представителей правительства США.

Ранее Министерство финансов США также заблокировало первоначальное предложение швейцарского энергетического трейдера Gunvor, который намеревался приобрести международные активы "Лукойла".

Почему соглашение до сих пор не заключено

Окончательное решение о продаже пока не принято. Сделка должна получить одобрение Министерства финансов США, отвечающего за соблюдение санкционного режима.

По данным источников, значительную роль в процессе играет Кирилл Дмитриев, экономический представитель Владимира Путина. Ранее он сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают диалог по различным направлениям, включая энергетический сектор.

Особое значение имеют нефтеперерабатывающие заводы "Лукойла" в Нидерландах, Болгарии и Румынии. Эти предприятия производят дизельное и авиационное топливо и рассматриваются как важная часть международного бизнеса компании.

Тем временем ограничения, введенные против зарубежных активов "Лукойла" в США и других странах, неоднократно продлевались на фоне продолжающихся переговоров. Последнее продление, согласно имеющейся информации, действует до 29 октября.

Каковы сейчас шансы на завершение войны до зимы

Главред писал, что, по словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, надеяться на то, что война в Украине может закончиться еще до начала зимы, можно, однако стоит быть готовыми и к продолжению боевых действий зимой.

Он добавил, что сейчас готовится новая трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России, в ходе которой планируется обсудить сокращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп сомневается, что Владимир Путин согласится на энергетическое перемирие до наступления зимы. В то же время Украина уже получила от России определенные сигналы о готовности рассмотреть такую договоренность.

Ранее сообщалось, что после новых российских атак на украинские города, несмотря на переговоры, в Конгрессе США усилились призывы к президенту Дональду Трампу использовать дополнительные экономические инструменты против России.

Накануне стало известно, что Украина не ожидает прекращения огня в Чёрном море, которое бы разблокировало экспорт зерна, в ближайшие месяцы - Россия отклонила все предложения, которые передавали Киеву страны-посредники.

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