РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

Все возможные раунды переговоров уже исчерпаны, а альтернативные маршруты способны покрыть максимум половину необходимых объемов вывоза зерна.

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Украина не видит шансов на перемирие в Черном море / Коллаж: Главред, фото: Facebook/oleksandr.kubrakov, УНИАН

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Перемирия для зерна в Черном море в ближайшее время не будет

Москва отклонила все предложения стран-посредников

Под угрозой вывоз 30 млн тонн агропродукции

Украина не ожидает прекращения огня в Черном море, которое разблокировало бы экспорт зерна, в ближайшие месяцы - Россия отклонила все предложения, которые передавали Киеву страны-посредники. Атаки на портовую инфраструктуру резко сузили способность страны вывозить продукцию, критически важную для мирового продовольственного рынка. Об этом в интервью в Брюсселе сказал министр аграрной политики Тарас Высоцкий, который в тот же день должен был проинформировать коллег из ЕС о положении дел, сообщает Bloomberg.

"К сожалению, трудно представить какие-либо возможные решения этого вопроса в ближайшие месяцы. Мы должны реально готовиться к тому, что ситуация останется такой же критической, как сейчас", - сказал Высоцкий.

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По его словам, дипломатический ресурс на данный момент исчерпан: все возможные форматы переговоров уже испробованы, а результата ни один из них не дал.

Публичная риторика участников процесса при этом остается обнадеживающей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе сообщил, что получил от Владимира Зеленского одобрительную реакцию на усилия по восстановлению морского коридора.

Глава Кремля Владимир Путин в пятницу заявил, что предложения Киева о деэскалации до сих пор на столе, но связал их с российскими ответными ударами и добавил, что решения Москва будет принимать, исходя из собственных интересов.

30 миллионов тонн могут не доехать до покупателя

Вместе Украина и Россия обеспечивают более четверти мировых поставок пшеницы, поэтому обстрелы портов с июля разбалансировали цепочки поставок и подтолкнули цены на зерно вверх. Ожидания переговоров об ограниченном перемирии или моратории на удары несколько охладили рынок в этом месяце.

Сейчас обходные маршруты закрывают 45% объемов, которые нужно вывезти. Потолок таких коридоров, по оценкам министерства, - около половины всей аграрной продукции, и это означает, что в текущем маркетинговом году рискуют остаться невывезенными примерно 30 млн тонн товаров.

Брюссель отказал в деньгах для аграриев

Отдельной линией для Киева стали попытки получить от ЕС адресную поддержку сектора сверх той финансовой помощи, которую блок уже предоставляет. Еврокомиссия отклонила запрос на 220 млн евро ($250 млн) для фермеров вместе с механизмом поддержки их ликвидности - вместо этого ресурс даст льготный заем Всемирного банка на $250 млн.

"Это более-менее даст нам возможность выжить до нового года. Но уже сейчас надо думать, что будет весной после нового года, потому что ситуация остается критической", - подчеркнул министр.

Еще один инструмент, на который рассчитывает Киев, - торговые преференции. В августе Украина попросила увеличить беспошлинные квоты ЕС на 2027 год для биоэтанола и сахара, то есть продукции, которой не хватает самому блоку. Если этот шаг пройдет без осложнений, страна будет просить расширить квоты и на другие аграрные товары.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен ранее в этом месяце в интервью отмечал, что ЕС рассматривает все возможные направления для поддержки украинского зернового экспорта.

Энергетическое перемирие - новости

Как писал Главред, Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения. Предложение Киева российской стороне передадут Соединенные Штаты.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина прекратит удары по российской энергетике только при условии, что Соединенные Штаты обеспечат действенный механизм контроля за тем, чтобы страна-агрессор Россия не наносила удары по украинским объектам критической инфраструктуры.

Кремль выдвинул два условия для возможного энергетического перемирия с Украиной.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что страна-агрессор Россия подготовила два подробных документа по зимней кампании против энергетики Украины, в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения. Отдельные планы предусмотрены для Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.

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