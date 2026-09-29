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Как превратить старый пень в украшение двора: 10 креативных идей

Анна Ярославская
29 сентября 2026, 02:47
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Вместо того чтобы тратить силы на выкорчёвывание, старый пень можно превратить в клумбу, мебель или даже домик для гномов.
Клумба из пня
Пень от дерева можно превратить в вазон, стол или даже домик для гномов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как превратить пень в клумбу или поилку для птиц
  • Какую мебель и игровые столики можно сделать из пня
  • Почему пень подходит для выращивания грибов

Когда дерево погибает или его приходится спилить, на его месте остаётся пень, который может портить вид участка. Убрать пень полностью - задача непростая: придётся арендовать специальную фрезу или выкапывать его вручную. Более простая альтернатива - оставить пень на месте и превратить его в функциональный или декоративный элемент сада.

Как дать пню вторую жизнь в саду

Самый простой способ оживить пень - превратить его в вазон. Для этого сердцевину выдалбливают дрелью или пилой, оставляя несколько сантиметров краёв в качестве бортика, а на дне делают дренажные отверстия или насыпают слой гравия. Заполненное компостом углубление можно засадить однолетниками, луковичными или ампельными растениями, сделав пень ярким акцентом клумбы, пишет Rural Sprout.

видео дня

Если пень стоит во влажном затенённом месте, где другие растения приживаются плохо, его поверхность можно покрыть мхом. Мох для деревьев продают в садовых центрах - его крепят на смазанную влажной глиной поверхность пня и ежедневно увлажняют, пока он не приживётся и не начнёт самостоятельно разрастаться.

Пень твердолиственных пород дерева, расположенный в тени или рассеянном свете, подходит и для выращивания грибов - по тому же принципу, что и обычные деревянные брёвна. В древесине просверливают отверстия в шахматном порядке, вставляют мицелий шиитаке, вёшенок, ежовика гребенчатого или других грибов, запечатывают воском и поддерживают влажность. Грибы дополнительно ускоряют разложение древесины, поэтому пень со временем исчезнет сам.

Плоский и устойчивый пень легко превратить и в естественный постамент для поилки для птиц или насекомых: достаточно поставить сверху неглубокую миску с водой, а рядом выложить камешки для пчёл и бабочек.

Пень, расположенный на открытом солнечном участке, может стать основой для солнечных часов - главное, чтобы его верхняя часть была ровной и горизонтальной, при необходимости поверхность выравнивают уровнем и шлифуют.

Более крупные пни (120-150 см в высоту) подходят для домиков гномов или сказочных садов: верхушку срезают под углом для двускатной крыши, крепят деревянный каркас, делают лестницы, двери и оконца бензопилой и стамеской, а детали - витражные стёкла, колокольчики, подсветку - добавляют уже по вкусу.

Естественная форма пня сама подсказывает ещё одно решение - стол. Небольшие пни становятся готовыми столиками или табуретами без дополнительной обработки, а крупные можно накрыть деревянной плитой, старой стеклянной или деревянной столешницей - и получить полноценный обеденный комплект для патио, который достаточно покрыть защитным лаком для долговечности.

Плоский пень легко превратить и в игровой столик - нарисовать шахматную доску или разметку для классических крестиков-ноликов из раскрашенных камешков вместо фишек. Ещё более амбициозный вариант - использовать пень как основу для детского домика на пне вместо дерева, хотя стоит учитывать, что древесина со временем гниёт, и через десять с лишним лет конструкция может стать небезопасной - этот процесс можно замедлить, обработав поверхность краской или антисептиком для древесины.

Наконец, толстый пень твердолиственной породы - готовый материал для резьбы: медведей, орлов, рыб, тотемы или мифических персонажей вырезают бензопилой, а детали дорабатывают молотком и стамеской.

Смотрите видео - Как сделать клумбу из пенька за 5 минут:

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

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Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы.

Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.

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