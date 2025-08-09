Один приём, и сорняк исчезнет навсегда: как избавиться от поросли на 100%

Вы узнаете:
- Как избавиться от поросли на участке за 10 секунд, чтобы она больше не отрастала
- Какой гербицид рекомендуется использовать для борьбы с порослью
- Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обработке поросли гербицидами
Большинство садоводов знакомы проблемой, когда рядом с деревьями ближе к стволу появляется множество побегов, которые растут прямо из земли под кронами. Корневая или дикая поросль растет постоянно под яблоней, сливой, вишней и другими деревьями и со временем может стать серьезной проблемой.
На Youtube-канале Игорь критикует рассказали, как избавиться от поросли.
Как избавиться от поросли вишни, сливы и других деревьев
По словам Игоря, у поросли есть корневой узел, поэтому сколько ее ни срезай, она всё равно появляется снова и снова.
Все, кто пробовал бороться с порослью гербицидами, знают, что они действуют плохо: растение чахнет, страдает, но через время отрастает снова, а на следующий год выглядит как новенькое. Кроме того, если опрыскивать поросль гербицидами, то могут пострадать соседние растения.
Игорь советует для гарантированного результата нужно сильно увеличить концентрацию и действовать точечно - наносить гербицид кисточкой на листья поросли. Таким образом, вы не отравите землю и соседние растения.
Выбирайте обычный гербицид общего действия и используйте его без разбавления, в чистом виде.
Очень важно брать нужно именно гербициды общего действия, а не направленные против определённых видов растений.
Рекомендованную дозу гербицида нужно увеличить в 10 раз, но нужно учитывать, что это должно соответствовать инструкции производителя.
Посмотрите дозировку, которую рекомендует производитель на 10 литров воды, и добавляйте это количество на 1 литр. Этого хватит, чтобы точечно обработать примерно 10 соток и избавиться от всей поросли.
Для снижения риска переноса гербицидов на другие растения старайтесь обрабатывать поросль в ясную и безветренную погоду.
Старайтесь не обрабатывать поросль рядом с культурными растениями, которые могут пострадать от гербицидов.
Игорь показал свой результат. Он нанес гербицид но половину кустика поросли. Ждать пришлось недолго — первые изменения были заметны уже через пару дней.
"Но я специально подождал чуть дольше, чтобы показать: хотя я обрабатывал только одну половину, подействовало на весь куст. Разница лишь в том, что та часть, которую я обработал препаратом, полностью усохла до самого низа — и стебли, и листья высохли. А необработанная половина внизу ещё сохраняет немного живых листиков, но процесс уже необратим: весь корневой узел засохнет полностью", - рассказал садовод.
"Все растения вокруг живые, земля абсолютно чистая, потому что весь препарат остался внутри поросли — я наносил его точечно", - добавил он.
Процесс можно ускорить: если поросли немного, используйте маленькую бутылочку с распылителем для удобства. Если участок большой или заросший, можно применять обычный опрыскиватель для более масштабной обработки. Но учтите: при опрыскивании часть раствора попадает на землю и растения вокруг, и они могут пострадать.
Смотрите видео - Как избавиться от поросли в саду на 100%:
Ранее Главред писал о том, что нужно обязательно сделать летом после того, как вы собрали все абрикосы с дерева. По-первых, необходимо провести обрезку, потом внести сухие удобрения, а затем - перейти к внекорневым подкормкам.
Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует"
"Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор.
Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде.
"Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина.
На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео.
Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.
