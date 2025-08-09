Один приём, и сорняк исчезнет навсегда: как избавиться от поросли на 100%

Поросль можно срезать, но она будет расти снова и снова. Назван способ, как избавиться от нее раз и навсегда.

Как избавиться от поросли / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как избавиться от поросли на участке за 10 секунд, чтобы она больше не отрастала

Какой гербицид рекомендуется использовать для борьбы с порослью

Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обработке поросли гербицидами

Большинство садоводов знакомы проблемой, когда рядом с деревьями ближе к стволу появляется множество побегов, которые растут прямо из земли под кронами. Корневая или дикая поросль растет постоянно под яблоней, сливой, вишней и другими деревьями и со временем может стать серьезной проблемой.

На Youtube-канале Игорь критикует рассказали, как избавиться от поросли.

Как избавиться от поросли вишни, сливы и других деревьев

По словам Игоря, у поросли есть корневой узел, поэтому сколько ее ни срезай, она всё равно появляется снова и снова.

Все, кто пробовал бороться с порослью гербицидами, знают, что они действуют плохо: растение чахнет, страдает, но через время отрастает снова, а на следующий год выглядит как новенькое. Кроме того, если опрыскивать поросль гербицидами, то могут пострадать соседние растения.

Игорь советует для гарантированного результата нужно сильно увеличить концентрацию и действовать точечно - наносить гербицид кисточкой на листья поросли. Таким образом, вы не отравите землю и соседние растения.

Выбирайте обычный гербицид общего действия и используйте его без разбавления, в чистом виде.

Очень важно брать нужно именно гербициды общего действия, а не направленные против определённых видов растений.

Рекомендованную дозу гербицида нужно увеличить в 10 раз, но нужно учитывать, что это должно соответствовать инструкции производителя.

Посмотрите дозировку, которую рекомендует производитель на 10 литров воды, и добавляйте это количество на 1 литр. Этого хватит, чтобы точечно обработать примерно 10 соток и избавиться от всей поросли.

Для снижения риска переноса гербицидов на другие растения старайтесь обрабатывать поросль в ясную и безветренную погоду.

Старайтесь не обрабатывать поросль рядом с культурными растениями, которые могут пострадать от гербицидов.

Игорь показал свой результат. Он нанес гербицид но половину кустика поросли. Ждать пришлось недолго — первые изменения были заметны уже через пару дней.

"Но я специально подождал чуть дольше, чтобы показать: хотя я обрабатывал только одну половину, подействовало на весь куст. Разница лишь в том, что та часть, которую я обработал препаратом, полностью усохла до самого низа — и стебли, и листья высохли. А необработанная половина внизу ещё сохраняет немного живых листиков, но процесс уже необратим: весь корневой узел засохнет полностью", - рассказал садовод.

"Все растения вокруг живые, земля абсолютно чистая, потому что весь препарат остался внутри поросли — я наносил его точечно", - добавил он.

Процесс можно ускорить: если поросли немного, используйте маленькую бутылочку с распылителем для удобства. Если участок большой или заросший, можно применять обычный опрыскиватель для более масштабной обработки. Но учтите: при опрыскивании часть раствора попадает на землю и растения вокруг, и они могут пострадать.

Смотрите видео - Как избавиться от поросли в саду на 100%:

Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует" "Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор. Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде. "Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина. На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео. Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.

