Бесплатное золото для огорода: что можно сделать с обрезанными ветками дерева

Зелёные ветки могут стать идеальным компостом. Именно поэтому их нельзя выбрасывать.

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Что можно сделать с обрезанными ветками дерева / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Как правильно измельчать ветки после летней обрезки

Что лучше для удобрения - ветки после зеленой обрезки или осенние листья

Опытные садоводы советуют проводить в саду летнюю обрезку плодовых деревьев. Эта процедура - залог хорошего урожая на следующий год. Знаете ли вы, как можно использовать ветки после обрезки деревьев? Оказывается, из них получатся не только дрова для костра, но и прекрасное удобрение.

На Youtube-канале Игорь критикует рассказали, как сделать супер удобрение из веток после обрезки. Если вам интересные другие советы от этого садовода, читайте материал: Яблок будет море: секреты летней обрезки, которые работают.

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Что можно сделать с обрезанными ветками дерева

Ветки после летней обрезки имеют огромное преимущество перед всеми другими растительными остатками, ведь из них может получиться невероятно питательный компост.

Садовод объяснил, что, например, в осенних листьях, перед листопадом, все питательные вещества уходят обратно в древесину — и листья остаются "пустыми". Если использовать их в качестве удобрения, они в основном улучшают структуру почвы, но не питают её. С ботвой растений — та же история: все питательные вещества ушли в плоды. Плюс в ботве обычно недостаток углерода.

Что касается зелёных веток, срезанных по живому, то они содержат максимум питательных веществ, ведь дерево ещё не успело их забрать. Кроме того, древесина даёт углерод, необходимый для быстрого и правильного компостирования.

Как сделать компост из веток деревьев

Чтобы компост вышел питательным, важно как можно скорее измельчить ветки — пока они ещё свежие и зелёные.

Сделать это можно при помощи дробилки или порубить ветки топором или секатором. Достаточно измельчить ветки до фракции около 5 см. В таком виде они будут отлично компостироваться.

Далее измельчённые ветки нужно перемешать с обычной землёй — это внесёт в кучу нужные почвенные микроорганизмы.

Далее компост нужно полить сладкой водой. Для приготовления такого раствора нужно смешать 100 г сахара и 10 л воды. Это даст быстрый старт микрофлоре, не будет переизбытка, и куча не законсервируется.

Благодаря древесным частицам, аэрация будет отличной — компост не слёживается, разогревается и быстро "созревает".

Садовод советует еще один менее трудозатратный способ использования срезанных веток. И это мульчирование.

Свежую измельчённую массу можно использовать сразу же, а процесс компостирования начнется прямо на месте. Благодаря древесным частицам листья и зелень не слёживаются, будет хорошая вентиляция.

Осенью, во время перекопки или культивации, мульча уже будет частично разложена и попадёт в почву.

Игорь добавил, что такое мульчирование принесет много пользы. Эти мелкие веточки улучшат структуру почвы, будут насыщать её кислородом и сделают более рыхлой. Кроме того, вы внесете в землю огромное количество микроэлементов.

Смотрите видео - Как сделать супер удобрение из веток после обрезки:

Ране Главред писал, почему не стоит выбрасывать кофейную гущу. Она богата азотом, а этот макроэлемент является необходимым питательным веществом для роста растений. Вместо того, чтобы тратить деньги на готовые удобрения, лучше использовать кофейную гущу в своем саду.

Также мы писали о том, что нужно обязательно сделать летом после того, как вы собрали все абрикосы с дерева. По-первых, необходимо провести обрезку, потом внести сухие удобрения, а затем - перейти к внекорневым подкормкам.

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Об источнике: Youtube-канал "Игорь критикует" "Садоводство - это мое хобби, на своем канале я делюсь своим удачным и любым опытом в уходе за растениями на своем участке и не только", - пишет о своем канале автор. Он отмечает, что его цель - получать обильный и качественный урожай, внедряя эффективные методы растениеводства в саду и огороде. "Жена меня вечно упрекает, что я все критикую и все мне не нравится. Но я просто хочу, чтоб все было максимально эффективно и правильно", - добавил мужчина. На Youtube-канал "Игорь критикует" подписаны 130 тысяч человек. Опубликовано 424 видео. Автор живет в Украине и открыл свой канал 12 ноября 2022 года.

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