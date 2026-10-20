Почему 21 октября нельзя отправляться в долгий путь: какой церковный праздник

Считалось, что дорога 21 октября может оказаться беспокойной или принести неприятные сюрпризы, поэтому путешествия лучше было отложить.

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Какой церковный праздник 21 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Какой церковный праздник 21 октября

Что можно делать 21 октября

Что нельзя делать 21 октября

В среду, 21 октября, православные верующие чтят память преподобного Иллариона Великого - одного из основателей монашества в Палестине. Святой посвятил свою жизнь молитве, строгому посту и духовному служению, став примером аскетизма и преданности христианской вере. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 октября

Преподобный Илларион родился около 291 года в Палестине, неподалеку от Газы, в языческой семье. В юности он отправился в Александрию, где получил образование и познакомился с христианством. Впоследствии Илларион принял крещение и решил посвятить свою жизнь служению Богу, отказавшись от мирских благ.

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Важную роль в его духовном становлении сыграла встреча с преподобным Антонием Великим, которого считают одним из основателей христианского монашества. Некоторое время Илларион находился рядом с ним, перенимая опыт молитвенной и аскетической жизни.

После этого он вернулся на родину. Когда родители Иллариона умерли, он раздал свое имущество нуждающимся и поселился в уединенном месте неподалеку от Майумы.

Святой вел суровую жизнь: много молился, соблюдал строгий пост, трудился и избегал лишнего общения с людьми. По преданию, поначалу он жил в небольшой хижине и питался очень скромно, стремясь полностью сосредоточиться на духовном совершенствовании.

Со временем к Иллариону стали приходить люди, желавшие учиться у него христианской вере и подвижничеству. Вокруг святого постепенно сформировалась одна из первых монашеских общин Палестины.

Последние годы жизни преподобный провел на Кипре, где продолжал молиться и вести уединенный образ жизни. Перед смертью он, согласно церковному преданию, оставил ученикам духовные наставления и попросил похоронить его скромно.

Преподобный Илларион Великий умер около 371 года.

Приметы 21 октября

Если 21 октября тепло и солнечно, осень еще долго не будет отступать.

Сильный ветер в этот день предвещает холодную и ветреную погоду в ближайшие дни.

Если утром туман - день будет теплым, а погода может скоро измениться.

Что нельзя делать 21 октября

Считалось, что дорога может оказаться беспокойной или принести неприятные сюрпризы, поэтому путешествия лучше было отложить.

Что можно делать 21 октября

В народе его называют Илларионовым днем и считают своеобразным пределом между осенью и зимой: теплая пора уже подходит к концу, однако настоящие зимние холода еще не наступили.

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