Почему 21 октября нельзя отправляться в долгий путь: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 21 октября
- Что можно делать 21 октября
- Что нельзя делать 21 октября
В среду, 21 октября, православные верующие чтят память преподобного Иллариона Великого - одного из основателей монашества в Палестине. Святой посвятил свою жизнь молитве, строгому посту и духовному служению, став примером аскетизма и преданности христианской вере. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 21 октября
Преподобный Илларион родился около 291 года в Палестине, неподалеку от Газы, в языческой семье. В юности он отправился в Александрию, где получил образование и познакомился с христианством. Впоследствии Илларион принял крещение и решил посвятить свою жизнь служению Богу, отказавшись от мирских благ.
Важную роль в его духовном становлении сыграла встреча с преподобным Антонием Великим, которого считают одним из основателей христианского монашества. Некоторое время Илларион находился рядом с ним, перенимая опыт молитвенной и аскетической жизни.
После этого он вернулся на родину. Когда родители Иллариона умерли, он раздал свое имущество нуждающимся и поселился в уединенном месте неподалеку от Майумы.
Святой вел суровую жизнь: много молился, соблюдал строгий пост, трудился и избегал лишнего общения с людьми. По преданию, поначалу он жил в небольшой хижине и питался очень скромно, стремясь полностью сосредоточиться на духовном совершенствовании.
Со временем к Иллариону стали приходить люди, желавшие учиться у него христианской вере и подвижничеству. Вокруг святого постепенно сформировалась одна из первых монашеских общин Палестины.
Последние годы жизни преподобный провел на Кипре, где продолжал молиться и вести уединенный образ жизни. Перед смертью он, согласно церковному преданию, оставил ученикам духовные наставления и попросил похоронить его скромно.
Преподобный Илларион Великий умер около 371 года.
Приметы 21 октября
- Если 21 октября тепло и солнечно, осень еще долго не будет отступать.
- Сильный ветер в этот день предвещает холодную и ветреную погоду в ближайшие дни.
- Если утром туман - день будет теплым, а погода может скоро измениться.
Что нельзя делать 21 октября
Считалось, что дорога может оказаться беспокойной или принести неприятные сюрпризы, поэтому путешествия лучше было отложить.
Что можно делать 21 октября
В народе его называют Илларионовым днем и считают своеобразным пределом между осенью и зимой: теплая пора уже подходит к концу, однако настоящие зимние холода еще не наступили.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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