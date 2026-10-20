Кристина Эпплгейт поставили неизлечимый диагноз ошибочно: состояние ухудшается

Популярная американская актриса не испытала облегчения, когда ей "отменили" диагноз.

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Кристина Эпплгейт серьезно больна / Коллаж Главред, фото Instagram/christinaapplegate

Кратко:

Что испытала актриса, когда ей "сняли" диагноз

Что сейчас происходит с ее состоянием

Популярная голивудская актриса Кристина Эпплгейт сделала неожиданное заявление о своем здоровье. Спустя пять лет после постановки диагноза рассеянный склероз врачи сообщили звезде, что она, вероятно, не страдает этим заболеванием.

Как пишет Page Six, однако новость не принесла облегчения: тяжелые симптомы никуда не исчезли, а сама актриса признается, что ее состояние продолжает ухудшаться.

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О случившемся 54-летняя Эпплгейт рассказала в своем подкасте MeSsy, который она ведет вместе с актрисой Джейми-Линн Сиглер. После семимесячного перерыва Кристина вернулась к записи выпусков и поделилась тем, что пережила за это время.

Кристина Эпплгейт неизлечимо больна / Фото Instagram/christinaapplegate

По словам актрисы, врач сообщила ей, что диагноз рассеянный склероз был поставлен ошибочно. Эпплгейт призналась, что не смогла воспринять эту новость как повод для радости: несмотря на пересмотр диагноза, физические проблемы остались прежними.

Звезда подчеркнула, что не почувствовала никакого улучшения. Более того, ей кажется, что состояние становится тяжелее. Теперь медикам предстоит заново выяснить, что именно вызывает симптомы, которые мучают ее с 2021 года.

"Я снова оказалась в исходной точке, потому что не знаю, что со мной происходит", - объяснила Эпплгейт, добавив, что врачи намерены провести дополнительное расследование ее медицинской истории.

Актриса также рассказала, что пережила глубокую депрессию после известия о пересмотре диагноза. По ее словам, болезнь фактически остановила ее жизнь и лишила возможности продолжать привычную работу.

Актриса по-прежнему не может нормально ходить

Несмотря на новые сведения от врачей, повседневная жизнь Эпплгейт остается крайне сложной. Она рассказала, что до сих пор пользуется инвалидной коляской, когда приезжает на медицинские приемы, поскольку не может самостоятельно пройти расстояние от автомобиля до кабинета.

"Ничего волшебного не произошло, когда мне сказали, что у меня нет рассеянного склероза", - поделилась актриса.

Кристина Эпплгейт серьезно больна / ua.depositphotos.com

В 2021 году Эпплгейт публично сообщила о диагнозе, который серьезно изменил ее жизнь и карьеру. Заболевание центральной нервной системы может сопровождаться мышечной слабостью, нарушениями чувствительности, зрения и другими симптомами. Однако теперь специалистам предстоит установить, чем объясняется состояние звезды в действительности.

За последние годы Эпплгейт открыто рассказывала о жизни с тяжелыми симптомами и поддерживала людей с аналогичным диагнозом. Вместе с Джейми-Линн Сиглер она стала одной из заметных публичных фигур, говорящих о рассеянном склерозе и связанных с ним трудностях.

Поэтому пересмотр диагноза вызвал у нее не только растерянность, но и чувство вины перед людьми, с которыми она делилась своим опытом. Актриса призналась, что теперь ей сложно понять, какое место она занимает в сообществе, с которым была тесно связана.

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О персоне: Кристина Эпплгейт Кристина Эпплгейт - американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, танцовщицаи филантроп. Лауреат премии "Эмми" (2003), номинантка на премии "Золотой глобус" (1999, 2008, 2009, 2020) и "Тони" (2005). Обладательница звезды на голливудской "Аллея славы" за вклад в развитие телевидения (2022).

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