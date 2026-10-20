Звезду "Від пацанки до панянки" арестовали в США: что она натворила

Владислава Роговенко была задержан 12 октября.

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Владиславу Роговенко, которая была участницей "Топ-модель по-украински" и "От пацанки до панянки", задержали / Коллаж Главред, фото Instagram/ladyslava_rogovenko,Broward County Crime Watch

Кратко:

Что теперь грозит блогерше

За какой проступок ее задержали

В американском городе Санрайз, штат Флорида, была задержана Владислава Роговенко (Колесниченко), которая прославилась благодаря участию в шоу "Від пацанки до панянки".

Роговенко задержали в США / Фото Broward County Crime Watch

Согласно опубликованной информации из базы арестов округа Бровард, ей вменяют физическое насилие в бытовом конфликте.

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В записи указана категория обвинения "touch or strike/battery/domestic violence" - предполагаемое применение физической силы или нанесение телесных повреждений в контексте домашнего насилия.

Что сделала блогерша / Фото Broward County Crime Watch

По сведения о задержании и обвинении не означают, что человек признан виновным. Согласно американскому праву, Владислава Колесниченко считается невиновной, пока ее вина не будет доказана в суде.

Чем прославилась Владислава Роговенко

Владислава Роговенко получила известность благодаря участию в украинских реалити-шоу "Топ-модель по-украински" и "От пацанки до панянки". Позже она развила собственные социальные сети и стала блогершей, однако ее публичные заявления не раз вызывали бурную реакцию аудитории.

После начала полномасштабной войны Роговенко неоднократно критиковали за высказывания, которые многие украинцы расценили как противоречивые и созвучные российским нарративам.

Роговенко недавно снова стала матерью / Фото Instagram/vladyslava_rogovenko

В 2024 году ее имя появилось в базе сайта "Миротворец". Поводом стала публикация после российского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве: блогерша призывала к примирению с Россией и критиковала украинскую власть. Эти заявления вызвали возмущение пользователей, которые обвинили ее в распространении пророссийских идей.

Новый скандал разгорелся в 2025 году. Тогда Роговенко заявила, что заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее тогдашний муж смог незаконно покинуть Украину. По сообщениям о ее высказываниях, блогерша сама открыто рассказала об этом, что вызвало дополнительную волну обсуждений и критики в социальных сетях.

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"Від пацанки до панянки" - украинское реалити-шоу, созданное по образцу британского шоу From Ladette to Lady. Демонстрировалось с 2010 по 2011 год по каналу "1+1", а с 2016 года по "Новому каналу". Участницы шоу – это десять "пацанок", девушек, желающих стать "леди", для чего проходят специальное обучение.

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