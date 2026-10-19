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Раненый звезда "Мастер шеф" вытянул побратима и прошел много километров

Алена Кюпели
19 октября 2026, 11:24
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Виктор Перехрест был одним из самых ярких участников проекта.
Виктор Перехрест защищает Украину
Виктор Перехрест защищает Украину / Коллаж Главред, фото СТБ

Кратко:

  • Что сделал Виктор Перехрест
  • Кто сообщил о подвиге харихматичного кулинара

Финалист кулинарного шоу "МастерШеф" Виктор Перехрест, который уже 4 года защищает Украину в рядах 101-й бригады Сил ТрО, вытащил раненого побратима из-под обстрела, будучи сам раненым.

О героическом поступке бойца рассказали в Силах территориальной обороны ВСУ.

видео дня

Увидев попадание врага по группе бойцов, Виктор с риском для жизни добрался до военного с позывным "Амати" и оказал ему первую помощь. На следующее утро, несмотря на собственное ранение, Виктор снова пробился в тайник собрата, чтобы принести воды, после чего помог ему и еще двум раненым бойцам эвакуироваться.

Виктор Перехрест спас побратима

Фаналист
Фаналист "Мастер Шеф" показал свою отвагу / Скриншот Facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Путь более 10 километров длился двое суток, все воины выжили и сейчас находятся под наблюдением врачей.

"В перерывах между боями не забывает о своем призвании и готовит для подразделения чебуреки и вареники, в чем ему помогают известные гражданские коллеги-шефы", - сказано в сообщении.

Мастер Шеф
Мастер Шеф / инфографика: Главред

Сейчас и Виктор, и "Амати" проходят лечение. Об этом случае военный говорит: "Удача улыбается подготовленным".

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Ранее Главред рассказывал, что популярный участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вячеслав Чернявский, который прославился своей добротой и открытым сердцем, перестал выходить на связь вот уже два месяца.

Ранее также Элина Свитолина сообщила о том, что приняла решение о разводе со своим супругом.

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О шоу: Мастер Шеф Украина

"МастерШеф" - реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на украинском телеканале "СТБ".

20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получит денежный приз в размере 500 тысяч гривен и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. С 2025 года (15 сезон) победитель обучается в академии в Лондоне.

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