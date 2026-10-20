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Путин нашел новый способ давления на США: в ISW раскрыли роль Китая

Мария Николишин
20 октября 2026, 11:45
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Москва стремится закрепить за Россией статус равноправного глобального игрока и укрепить свои позиции в отношениях с Вашингтоном.
Путин нашел новый способ давления на США: в ISW раскрыли роль Китая
Почему Кремль продвигает трехсторонний саммит с США и Китаем / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Кремлю нужны переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина
  • Москва продвигает альтернативную архитектуру безопасности
  • Диктатор рассчитывает на уступки со стороны США

Кремль настаивает на трехстороннем саммите с участием США, России и Китая, чтобы закрепить за Москвой статус равноправного участника глобальной политики и укрепить свои позиции в отношениях с Вашингтоном. Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает использовать такой формат для продвижения интересов РФ, в частности в вопросе войны против Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным The Wall Street Journal, Путин предложил провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином во время телефонного разговора с американским лидером 9 октября.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возможность такой встречи обсуждается. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о переговорах по этой инициативе, при этом подчеркнув, что окончательных договоренностей пока нет.

Зачем Кремлю встреча с лидерами США и Китая

В ISW считают, что предложение Москвы преследует более широкую цель, чем организация переговоров по поводу войны. Кремль стремится продемонстрировать, что Россия остается одним из ключевых центров мировой политики, способным участвовать в определении международной повестки дня наравне с Соединенными Штатами и Китаем.

Трехсторонний формат также соответствует стремлению Москвы создать альтернативу действующим международным механизмам безопасности. С весны 2024 года Кремль продвигает концепцию альтернативной евразийской архитектуры безопасности, которая, по оценке аналитиков, должна ослабить влияние НАТО и западных структур.

Путин нашел новый способ давления на США: в ISW раскрыли роль Китая
Позиция Китая по поводу войны / Инфографика: Главред

На какие уступки со стороны Вашингтона рассчитывает Путин

В ISW также считают, что Путин может использовать дипломатическую инициативу для получения уступок от Вашингтона без реальных шагов к мирному урегулированию войны против Украины.

В таком случае сама подготовка к саммиту будет способствовать укреплению международных позиций России, даже если стороны не согласуют конкретных решений о прекращении боевых действий.

"Путин, вероятно, стремится и в дальнейшем улучшать свой имидж в глазах президента США Дональда Трампа, чтобы добиться от Соединенных Штатов односторонних уступок в пользу России - не предпринимая при этом никаких реальных шагов для установления мира в Украине. Добиться этого он планирует путем вовлечения России в отношения между США и КНР", - говорится в отчете.

Почему США перекладывают ответственность за войну на Украину

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что Дональд Трамп сознательно перекладывает на Украину ответственность за продолжение войны, чтобы оправдаться перед американцами накануне выборов в Конгресс.

По его словам, соглашение с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива лишь подчеркивает этот курс.

"Очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - отмечает Чаленко.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина - что известно

Как сообщал Главред, Владимир Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину провести в следующем месяце трехсторонний саммит, чтобы договориться о прекращении войны в Украине на выгодных для Москвы условиях.

Государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что обсуждение встречи трех лидеров уже состоялось, но окончательно ее, вероятно, еще не согласовали. Он также добавил, что позиция Трампа четкая: он хочет, чтобы война между Украиной и Россией закончилась.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть страну-агрессора Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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