"Трамп окончательно понял": США перекладывают ответственность за войну на Украину

Трамп меняет риторику в отношении Украины из-за провала договоренностей с Кремлем.

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Трамп не случайно именно сейчас пошёл навстречу Путину и оказывает давление на Зеленского / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Что сказал Чаленко:

Трамп перекладывает на Украину ответственность за продолжение войны

Изменение риторики США связано с предвыборной кампанией в Конгресс

Дональд Трамп сознательно перекладывает на Украину ответственность за продолжение войны, чтобы оправдаться перед американцами накануне выборов в Конгресс.

Соглашение с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива лишь подчеркивает этот курс. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

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Разворот Белого дома связан с провалом попыток договориться с Кремлем хотя бы о частичном прекращении огня. Для американского лидера такой результат мог стать выгодной картинкой перед голосованием.

"Очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - отмечает Чаленко.

Не получив желаемого от Москвы, Вашингтон изменил тон в отношении Киева. Аналитик видит в этом рассчитанную внутриполитическую игру.

"Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны. Он пытается продемонстрировать, что у него прекрасные отношения даже с такими автократами, как Путин. Договоренность о дизельном топливе призвана это подчеркнуть", - убежден эксперт.

По этой логике, главным препятствием на пути к миру в версии Трампа остается именно Зеленский.

Тактика Трампа может обернуться против него самого

Впрочем, эффективность такой тактики под вопросом. По словам Чаленко, в Соединенных Штатах украинскому президенту доверяют больше, чем поддерживают самого Трампа, поэтому не факт, что новая риторика сплотит республиканский электорат и повысит активность на избирательных участках.

"Тем не менее, всё, что сейчас происходит, - это работа с ядром избирателей Трампа. Особенно можно выделить "реднеков", и эти действия вполне вписываются в эту логику", - отмечает аналитик.

Выборы в Конгресс США / Инфографика: Главред

В то же время в среде сторонников Трампа есть и те, кто выбивается из антиукраинского тренда и призывов провести в Украине выборы. Эксперт приводит пример Лоры Лумер, которая получила беспрецедентный доступ к центральной власти, в частности к Зеленскому, а также к местным руководителям и военным.

Во время визита она побывала фактически в половине страны, включая прифронтовой Харьков. Чаленко считает, что такой опыт меняет взгляд на ситуацию даже в разгар предвыборной борьбы.

"Это показывает, что люди, которые собственными глазами увидели ситуацию в Украине, даже в условиях этой абсолютно политико-технологической кампании, возможно, банально обладают совестью. Они, по крайней мере, пытаются признать очевидное: точно не Украина затягивает эту войну", - подчеркивает Чаленко.

Договоренность Трампа о поставках российского дизельного топлива - последние новости

Напомним, Главред писал, что семь сенаторов США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива противоречит американскому законодательству.

Ранее сообщалось, что американские законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, который должен запретить любые закупки российской нефти. Документ будет называться "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"".

Накануне стало известно, что Украина не собирается прекращать удары с большого расстояния по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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