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Путин придумал новый план ослабления поддержки Украины: в FT узнали детали

Алексей Тесля
11 октября 2026, 16:27
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Российское руководство распорядилось расширить масштабы подрывной деятельности и гибридных операций.
зеленский, путин, ес
РФ создает угрозы для Европы из-за Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • РФ готовит покушения и диверсии в Европе
  • Москва расширяет масштабы подрывной деятельности

Москва стремится сократить военную и техническую помощь Украине со стороны западных партнеров, прибегая к усилению скрытых операций на территории Европы.

Одним из предполагаемых направлений такой деятельности стали руководители предприятий, выпускающих оборонную продукцию, пишет Financial Times.

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По информации издания, европейские спецслужбы предупредили представителей оборонной промышленности о повышении риска нападений, которые могут организовывать российские структуры. Речь идет о возможных покушениях, диверсиях и других формах скрытого давления.

Как отмечают журналисты, российское руководство распорядилось расширить масштабы подрывной деятельности и гибридных операций в европейских странах. Предполагается, что таким образом Кремль рассчитывает ослабить поддержку Киева в ближайшей перспективе.

Особое внимание, согласно публикации, уделяется руководителям небольших предприятий, занимающихся производством беспилотников и компонентов для них. В ряде европейских государств уже принимают дополнительные меры для защиты представителей этой отрасли.

В Германии, в частности, Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) активизировало контакты с руководителями и работниками оборонных компаний. Им разъясняют возможные риски и советуют рассмотреть дополнительные меры безопасности, включая привлечение частной охраны при необходимости.

Глава ведомства Синан Селен, выступая перед немецкими парламентариями, заявил, что Россия целенаправленно готовит насильственные действия против конкретных людей, используя государственные структуры либо организации, находящиеся под контролем властей.

По его оценке, методы проведения подобных операций постепенно меняются. Одной из особенностей становится привлечение участников организованных преступных группировок, которых могут использовать для выполнения отдельных задач.

В организации таких действий, как утверждается, значительную роль играет Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). Российская военная разведка, по данным источников, пересматривает способы проведения диверсий и расширяет сотрудничество с криминальными сетями.

Если раньше для выполнения заданий могли привлекать отдельных исполнителей, найденных через интернет и заинтересованных в денежном вознаграждении, то теперь все чаще задействуются разветвленные сети посредников и агентов, действующих в разных странах. При такой схеме сбор разведывательных данных, подготовка, обеспечение и непосредственное проведение операций поручаются разным участникам, что затрудняет выявление всей цепочки.

При этом давление может оказываться не только посредством реальных нападений. По оценкам представителей разведывательных служб, одним из инструментов влияния становится создание атмосферы угрозы, способной заставить руководителей предприятий пересмотреть деловые контакты с Украиной.

Как пояснил один из представителей разведки, задача заключается в том, чтобы потенциальные партнеры Киева начали сомневаться в целесообразности сотрудничества из-за возможных последствий для собственной безопасности.

Таким образом, угрозы в адрес представителей европейского оборонного сектора рассматриваются как возможный элемент более широкой стратегии давления, направленной на сокращение помощи Украине и создание препятствий для развития ее военно-технического сотрудничества с западными странами.

РФ может начать войну с диверсий - раскрыт план

Великобритания должна восстановить статус морской сверхдержавы, чтобы эффективно противостоять российскому флоту под руководством Владимира Путина. Об этом заявил главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал сэр Гвин Дженкинс. По его словам, стране необходимо в кратчайшие сроки усилить флот современными боевыми кораблями традиционного типа и беспилотными системами для защиты Атлантического океана от российской угрозы.

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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