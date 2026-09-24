В Украине может исчезать мобильная связь и интернет: предупреждение эксперта

Россия уже третью неделю систематически наносит удары по украинским дата-центрам и центрам связи.

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Россия уже три недели целенаправленно уничтожает телекоммуникационную сеть Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, magnific.com

Ключевые тезисы эксперта:

РФ уже третью неделю атакует телекоммуникационную инфраструктуру Украины

Возможны перебои со связью

Украинцам стоит иметь две SIM-карты и резервный интернет

Российские войска уже третью неделю атакуют телекоммуникационную инфраструктуру. В Украине могут возникать перебои с интернетом и мобильной связью из-за системных ударов России по центрам связи. Об этом сообщил представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков в комментарии "Суспильному".

Фроленков отметил, что в настоящее время основные удары приходятся на Киев, где российские атаки уже привели к повреждению дата-центров. В частности, после атаки 23 сентября о повреждении своего оборудования сообщили провайдеры UTELS и "Павутина", а около 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области столкнулись с проблемами с интернетом.

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Откуда и какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

По словам эксперта, в дальнейшем атаки могут распространиться на западные регионы. Проблемы могут возникать из-за необходимости перенаправлять трафик с поврежденных узлов на другие.

"Будут ли выходить из строя, будут ли отключаться операторы - да. У нас будут проблемы со связью. Они будут хотя бы потому, что просто физически нужно переключиться с одной точки присутствия на другую", - пояснил Фроленков.

Он призвал украинцев заранее подготовиться к возможным перебоям и не паниковать, поскольку полдня связи может не быть. Эксперт советует иметь при себе наличные и распечатанные документы, а тем, кому критически важно оставаться на связи, - использовать SIM-карты как минимум двух мобильных операторов.

"То же самое касается резервного домашнего интернета. Два оператора, ну, в крайнем случае, один отвалился, второй вас подхватил", - добавил Фроленков.

Какие еще объекты находятся под угрозой атак

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский подчеркнул, что Россия продолжает атаковать украинскую логистику, в частности железнодорожную инфраструктуру Киева. В связи с этим пассажиров призывают быть максимально осторожными возле железнодорожных объектов и во время воздушных тревог укрываться в убежищах.

По его словам, при "желтом" уровне тревоги посадка и высадка пассажиров в Киеве происходит только из подземных помещений Центрального вокзала и на станции Дарница. Перцовский подчеркнул, что железнодорожная инфраструктура столицы остается под прицелом российских войск.

"Будьте в эти дни и всегда максимально осторожны вблизи железнодорожных объектов! Покиньте их, перейдите в укрытие при любом уровне тревоги", - призвал он.

В "Укрзализныце" также заверили, что пассажирам, которые из-за мер безопасности не успеют на свой поезд, вернут 100% стоимости билета. По словам Перцовского, люди смогут воспользоваться следующим рейсом.

Ракетные удары по Украине - новости по теме

Напомним, Bloomberg сообщил, что Россия накапливает ракеты в преддверии зимнего периода и корректирует тактику воздушных ударов. Издание указало на риск ударов по энергетической инфраструктуре.

Президент Зеленский сообщил о наличии разведывательных данных о подготовке новой масштабной атаки на Украину. Президент подчеркнул вопрос безопасности во время встречи с премьер-министром Великобритании.

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил о признаках подготовки нового баллистического удара по Украине. Мониторинговые каналы фиксировали разведку объектов в Киеве, в частности центров обработки данных и автозаправочных станций.

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О персоне: Анатолий Фроленков Анатолий Фроленков - украинский консультант и эксперт в области телекоммуникаций, ИТ-сектора и электронных коммуникаций. Он выступает в СМИ, дает комментарии по поводу ситуации с мобильной связью, качеством интернет-услуг и тарифами в Украине, а также влияния атак РФ на телекоммуникационную инфраструктуру. В своих выступлениях объясняет причины повышения тарифов, проблемы связи во время войны и то, как именно вражеские действия влияют на работу мобильных операторов и сетей.

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