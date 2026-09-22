В Киеве горят резервуары с топливом, есть раненые: все подробности атаки РФ

Российские БПЛА нанесли удар по Оболони, Печерску и Днепровскому району столицы.

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Удар РФ по Киеву / Коллаж: Главред, фото: t.me/kievreal1, УНИАН

Кратко:

Попадания зафиксированы в Оболонском и Печерском районах Киева

В Оболонском районе повреждены резервуары с топливом

В результате атаки пострадали восемь человек

22 сентября российские войска атаковали Киев. В результате удара зафиксированы попадания как минимум в двух районах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Оболонском районе зафиксировано попадание в резервуары с топливом. Экстренные службы направляются на место", - сообщил мэр.

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Также последствия атаки зафиксировали в Печерском районе. Сначала мэр сообщил об одном пострадавшем, позже уточнил, что речь идет о двух людях. Медики осматривают пострадавших.

Впоследствии Кличко уточнил, что в Оболонском районе Киева зафиксировали ещё одно попадание. Россияне попали в объект нежилой застройки.

В КГГА сообщили, что из-за угрозы повторного обстрела в Киеве временно изменили движение красной линии метро и остановили Kyiv City Express в обоих направлениях. Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении в направлении столицы реактивных беспилотников, а Кличко сообщал о работе ПВО.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

По данным КГГА, в Днепровском районе обломки упали на территорию частного жилого дома. В Печерском районе двое мужчин получили травмы в результате вражеской атаки. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Уже 8 пострадавших в столице. Трёх раненых медики госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте", - уточнил Кличко.

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Российские войска начали подбирать тип ударного беспилотника в зависимости от метеоусловий на маршруте и в районе цели. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник учитывает, в частности, туман и облачность, которые могут затруднять работу украинской ПВО.

"Первое, на что будет обращать внимание противник, - это погодные условия в районе пролета маршрута и в районе цели, которую он хочет поразить. Если будет туман, облачность, это будет затруднять работу украинской противовоздушной обороны. И соответственно противник будет применять то или иное средство - реактивный или обычный "Шахед", - рассказал Игнат в эфире телемарафона.

В то же время РФ не только увеличивает количество ударных средств, но и применяет новые тактические приемы. Всего россияне уже запустили около 7700 реактивных беспилотников, из которых примерно 1900 - за неполный сентябрь. Процент сбитых таких целей, по словам Игната, составляет около 60%.

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Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вражеской атаке на город. Мэр также сообщил, что попадания и падение обломков зафиксировали как минимум в трех районах столицы, четыре человека получили ранения.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об ударах баллистическими ракетами по Днепру, Кривому Рогу и Павлограду. По предварительным данным, в результате ударов двое человек погибли и ещё шестеро получили ранения, на объектах возникли пожары.

Начальник Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил об ударе по предприятию с иностранными инвестициями в Житомирской общине. На месте масштабного пожара погибших и пострадавших не зафиксировано, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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