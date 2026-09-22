Уничтожит сад ещё до морозов: какое удобрение нельзя вносить осенью

Подготовка сада к зиме требует правильного выбора удобрений. Какие подкормки стоит отложить до весны, а какие элементы нужны растениям осенью.

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Какие удобрения опасны для сада в сентябре / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие удобрения нельзя вносить осенью

Почему азот может навредить растениям

Чем подкормить сад перед заморозками

Осенняя подготовка сада и огорода к холодному сезону - это ответственный этап, от которого напрямую зависит, как растения перезимуют и какой урожай они дадут в следующем году. Стремясь помочь зеленым насаждениям и укрепить их перед морозами, неопытные дачники нередко допускают серьезную ошибку - вносят удобрения, которые в этот период нежелательны. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание "Телеграф", прежде всего в сентябре и октябре следует отказаться от азотсодержащих подкормок. Любая селитра (аммиачная, калийная, натриевая) или мочевина (карбамид) в конце сезона могут не принести пользы, а при определенных условиях даже навредить посадкам.

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Почему азот осенью может навредить растениям

Вызывает несвоевременный рост

Азотные удобрения отвечают за наращивание зеленой массы и стимулируют активное развитие новых побегов. Если растение получит такой импульс осенью, оно вместо перехода в необходимое состояние покоя может продолжить формировать молодые листья и побеги.

Молодые побеги могут пострадать от морозов

Побеги, появившиеся непосредственно перед наступлением холодов, не успевают достаточно созреть и подготовиться к заморозкам. С первыми минусовыми температурами эти нежные части растения могут повредиться или вымерзнуть. Это истощает культуру и может затруднить её зимовку.

Удобрение может использоваться неэффективно

Часть азотных соединений, в зависимости от их формы, свойств почвы и количества осадков, может вымываться в более глубокие слои почвы. В таком случае питательные вещества становятся менее доступными для корневой системы, а внесенное удобрение используется неэффективно.

Видео о том, как подкормить сад осенью, можно посмотреть здесь:

Какие удобрения лучше выбрать осенью

Опытные садоводы отмечают: перед наступлением холодов важно учитывать не только сам факт подкормки, но и её химический состав. Осенью растения нуждаются в элементах, которые помогают поддерживать корневую систему, повышать зимостойкость и способствовать закладке почек на следующий год.

В частности, для многих садовых культур и ягодников, таких как черника, в конце сезона могут быть актуальны удобрения с содержанием фосфора и калия. Они участвуют в важных физиологических процессах растений и могут помочь им лучше подготовиться к зимнему периоду. А вот азотные подкормки и стимуляторы роста без особой необходимости лучше оставить до весны.

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Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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