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Сливочное масло будет оставаться свежим гораздо дольше: как его правильно хранить

Инна Ковенько
22 сентября 2026, 02:15
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Сливочное масло может оставаться пригодным к употреблению значительно дольше, если его правильно хранить.
Сливочное масло будет оставаться свежим гораздо дольше: как его правильно хранить
Срок хранения сливочного масла / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как правильно хранить масло
  • Как долго можно хранить масло в холодильнике
  • Как хранить масло в морозильной камере

Сливочное масло - продукт, который мы привыкли видеть на кухне каждый день. Оно придает нежность выпечке, делает соусы более насыщенными и часто используется в качестве основы для многих блюд. Но чтобы масло оставалось свежим и безопасным, важно знать, как правильно его хранить.

Главред расскажет, как долго на самом деле можно хранить сливочное масло в холодильнике и морозильной камере.

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Как долго можно хранить масло в холодильнике

В стандартных условиях сливочное масло может храниться в холодильнике около трех месяцев, пишет Oboz.ua. Рекомендуем хранить его не на дверце, а в самой холодной части камеры - там температура более стабильная. Упаковка также имеет значение: плотная и неповрежденная обертка защищает продукт от посторонних запахов и пересыхания.

Как распознать настоящее сливочное масло
Как распознать настоящее сливочное масло / Инфографика: Главред

Дата на упаковке - это ориентир для потребителя, но она не означает, что на следующий день масло автоматически становится непригодным. Пометка "лучше употребить до" касается прежде всего качества. Если продукт имеет привычный запах, вид и вкус, его еще можно использовать. Но любые признаки порчи, изменение текстуры или появление плесени - сигнал о том, что от употребления следует отказаться.

Как хранить масло в морозильной камере

Если нужно сохранить масло дольше, рекомендуем положить его в морозильную камеру. Замораживание позволяет существенно продлить срок годности: несоленое масло можно хранить до пяти месяцев, а соленое - до девяти. Перед замораживанием продукт следует оставить в оригинальной упаковке и дополнительно поместить в пакет для замораживания, так он будет лучше защищен от воздействия низких температур и посторонних запахов.

Размораживать масло нужно постепенно: лучше всего оставить его на ночь в холодильнике. Такой способ помогает сохранить структуру и вкус продукта.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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холодильник продукты питания сливочное масло
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