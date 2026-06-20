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Чем отличается сливочное масло от маргарина: раскрыт главный секрет

Мария Николишин
20 июня 2026, 14:52
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Важно знать разницу между сливочным маслом и маргарином, ведь это может помочь при приготовлении пищи.
Чем отличается сливочное масло от маргарина: раскрыт главный секрет
Основное отличие между сливочным маслом и маргарином / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Из каких ингредиентов производят масло и маргарин
  • В чем заключается главное различие между ними

В супермаркетах всегда есть большой выбор сливочного масла и маргарина. Эти два продукта очень похожи, но отличаются по цене. Поэтому многих интересует, почему так, и что лучше подходит для приготовления пищи.

Главред решил разобраться, чем сливочное масло отличается от маргарина.

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Что нужно знать о сливочном масле и маргарине

Хотя и масло, и маргарин могут выглядеть похоже и их трудно различить на полках, они изготовлены из разных ингредиентов и имеют разные пищевые профили, пишет express.co.uk.

В то же время оба эти продукта являются жирами, которые можно использовать в качестве намазки на хлеб или для выпечки.

Из чего производят сливочное масло

Сливочное масло — это натуральный молочный продукт, который получают путем взбивания сливок или молока до тех пор, пока жир не отделится от жидкости.

Оно используется в кулинарии и выпечке и ценится за насыщенный вкус и кремовую текстуру.

Масло также содержит молочный жир, небольшое количество воды и часто небольшое количество молочных белков.

Из чего делают маргарин

Маргарин изначально был разработан как более дешевая альтернатива сливочному маслу. Он изготавливается преимущественно из растительных масел, таких как подсолнечное, рапсовое, соевое или пальмовое.

Некоторые виды маргарина также могут содержать воду, эмульгаторы, витамины, соль, ароматизаторы и даже витамины A и D, чтобы имитировать те, что содержатся в сливочном масле.

Как распознать настоящее сливочное масло
Как распознать настоящее сливочное масло / Инфографика: Главред

Стоит ли есть маргарин

И сливочное масло, и маргарин можно употреблять в пищу. Главное отличие заключается в том, что маргарин имеет иной жировой профиль, чем сливочное масло, поскольку содержит больше ненасыщенных жиров и меньше насыщенных.

Поэтому для ежедневного употребления стоит выбирать то, что больше нравится по вкусу и подходит для ваших пищевых потребностей.

В частности, маргарин часто является лучшим выбором для тех, кто стремится сократить потребление продуктов животного происхождения.

Как проверить сливочноемасло в домашних условиях — видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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