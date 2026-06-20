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Одна ошибка испортит вкус и аромат: как правильно сушить пряные травы

Анна Ярославская
20 июня 2026, 14:04
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Сушка трав на воздухе - самый эффективный метод. Какие травы лучше замораживать, чем сушить?
Как сушить травы
Как правильно высушить ароматные травы / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

  • Естественная сушка зелени на воздухе сохраняет эфирные масла
  • Духовка и микроволновка ухудшают вкус и качество специй
  • Сочные травы для сбережения аромата рекомендуют замораживать

Ароматные травы всегда лучше всего использовать свежими, но их всегда вырастает больше, чем можно использовать за один сезон. В этом случае пригодится умение сушить травы. Сушка на воздухе — это самый простой и недорогой способ сохранить травы на длительный срок. Кроме того, это помогает сохранить эфирные масла, что способствует поддержанию их аромата.

Для сушки на воздухе лучше всего подходят травы с низким содержанием влаги, такие как лавровый лист, укроп, майоран, орегано, розмарин, чабер и тимьян, пишет The Spruce.

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Чтобы сохранить вкус этих трав, нужно либо дать им высохнуть естественным путем, либо использовать дегидратор.

Сушить травы в микроволновой печи или духовке - не самый лучший способ сушки, поскольку в этом случае уменьшается содержание масла и ухудшается вкус. Эксперты советуют использовать эти приборы только в крайнем случае.

Если вы хотите сохранить травы с сочными листьями или высоким содержанием влаги, такие как базилик, шнитт-лук, мята и эстрагон, можно попробовать высушить их в дегидраторе, но для лучшего сохранения вкуса лучше заморозить их. Это легко сделать, и даже быстрее, чем сушка.

Когда собирать травы для сушки

Чтобы максимально раскрыть вкус трав, лучше собирать их до цветения.

Стоит помнить, что к концу лета даже те травы, которые еще не зацвели, начнут увядать. Это хорошее время для начала сбора и сушки трав.

Срезайте ветки утром после того, как высохнет утренняя роса, но до того, как растения начнут вянуть на послеполуденном солнце.

Никогда не обрезайте более чем на 2/3 и не удаляйте более чем примерно 1/3 ветвей растения за один раз.

Как правильно хранить укроп
Как правильно хранить укроп / Инфографика: Главред

Как сушить свежие травы

Соберите срезанные ветки, которые вы хотите высушить. Аккуратно встряхните их, чтобы удалить насекомых.

Если вы собрали зелень, когда растения были сухими, вы можете просто стряхнуть с них лишнюю землю. При необходимости промойте прохладной водой и промокните бумажными полотенцами.

Развесьте или разложите ветки зелени в месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы они быстро высохли. Влажная зелень заплесневеет и сгниет.

Желтеющие листья и листья, пораженные болезнями, сушить не стоит.

Свяжите вместе от четырех до шести стеблей при помощи веревки или резинки. Пучки уменьшатся в размере по мере высыхания, а веревка ослабнет, поэтому периодически проверяйте, не соскальзывает ли пучок.

Если вы сушите травы с высоким содержанием воды, делайте небольшие пучки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между ветвями и предотвратить гниение.

Некоторые считают, что травы лучше сушить в бумажном пакете, поскольку это ускоряет процесс.

Проделайте или вырежьте отверстия в бумажном пакете и поместите в него пучок трав вверх дном. Закрепите пакет, собрав конец вокруг пучка и завязав его. Убедитесь, что травы не расположены слишком плотно внутри пакета. Подпишите пакет названием травы, которую вы сушите.

Как хранить травы после сушки

Храните травы в герметичных контейнерах. Небольшие банки для консервирования подойдут идеально.

Также можно использовать пластиковые пакеты с застежкой-молнией.

Травы сохранят свой аромат лучше, если хранить листья целиком и измельчать их непосредственно перед использованием.

Наклейте этикетки и укажите дату на контейнерах. Разместите емкости в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Можно выбрать банки для консервирования янтарного цвета, которые предназначены для защиты от солнечного света.

Сушеные травы лучше всего использовать в течение года. По мере того, как травы теряют свой цвет, они также теряют и вкус.

В целом, при правильном хранении сушеные травы могут храниться от 1 до 3 лет.

Смотрите видео - Как правильно сушить и хранить лекарственные травы - советы травника:

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Об источнике: The Spruce

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