Одна ошибка испортит вкус и аромат: как правильно сушить пряные травы

Кратко:
- Естественная сушка зелени на воздухе сохраняет эфирные масла
- Духовка и микроволновка ухудшают вкус и качество специй
- Сочные травы для сбережения аромата рекомендуют замораживать
Ароматные травы всегда лучше всего использовать свежими, но их всегда вырастает больше, чем можно использовать за один сезон. В этом случае пригодится умение сушить травы. Сушка на воздухе — это самый простой и недорогой способ сохранить травы на длительный срок. Кроме того, это помогает сохранить эфирные масла, что способствует поддержанию их аромата.
Для сушки на воздухе лучше всего подходят травы с низким содержанием влаги, такие как лавровый лист, укроп, майоран, орегано, розмарин, чабер и тимьян, пишет The Spruce.
Чтобы сохранить вкус этих трав, нужно либо дать им высохнуть естественным путем, либо использовать дегидратор.
Сушить травы в микроволновой печи или духовке - не самый лучший способ сушки, поскольку в этом случае уменьшается содержание масла и ухудшается вкус. Эксперты советуют использовать эти приборы только в крайнем случае.
Если вы хотите сохранить травы с сочными листьями или высоким содержанием влаги, такие как базилик, шнитт-лук, мята и эстрагон, можно попробовать высушить их в дегидраторе, но для лучшего сохранения вкуса лучше заморозить их. Это легко сделать, и даже быстрее, чем сушка.
Когда собирать травы для сушки
Чтобы максимально раскрыть вкус трав, лучше собирать их до цветения.
Стоит помнить, что к концу лета даже те травы, которые еще не зацвели, начнут увядать. Это хорошее время для начала сбора и сушки трав.
Срезайте ветки утром после того, как высохнет утренняя роса, но до того, как растения начнут вянуть на послеполуденном солнце.
Никогда не обрезайте более чем на 2/3 и не удаляйте более чем примерно 1/3 ветвей растения за один раз.
Как сушить свежие травы
Соберите срезанные ветки, которые вы хотите высушить. Аккуратно встряхните их, чтобы удалить насекомых.
Если вы собрали зелень, когда растения были сухими, вы можете просто стряхнуть с них лишнюю землю. При необходимости промойте прохладной водой и промокните бумажными полотенцами.
Развесьте или разложите ветки зелени в месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы они быстро высохли. Влажная зелень заплесневеет и сгниет.
Желтеющие листья и листья, пораженные болезнями, сушить не стоит.
Свяжите вместе от четырех до шести стеблей при помощи веревки или резинки. Пучки уменьшатся в размере по мере высыхания, а веревка ослабнет, поэтому периодически проверяйте, не соскальзывает ли пучок.
Если вы сушите травы с высоким содержанием воды, делайте небольшие пучки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между ветвями и предотвратить гниение.
Некоторые считают, что травы лучше сушить в бумажном пакете, поскольку это ускоряет процесс.
Проделайте или вырежьте отверстия в бумажном пакете и поместите в него пучок трав вверх дном. Закрепите пакет, собрав конец вокруг пучка и завязав его. Убедитесь, что травы не расположены слишком плотно внутри пакета. Подпишите пакет названием травы, которую вы сушите.
Как хранить травы после сушки
Храните травы в герметичных контейнерах. Небольшие банки для консервирования подойдут идеально.
Также можно использовать пластиковые пакеты с застежкой-молнией.
Травы сохранят свой аромат лучше, если хранить листья целиком и измельчать их непосредственно перед использованием.
Наклейте этикетки и укажите дату на контейнерах. Разместите емкости в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Можно выбрать банки для консервирования янтарного цвета, которые предназначены для защиты от солнечного света.
Сушеные травы лучше всего использовать в течение года. По мере того, как травы теряют свой цвет, они также теряют и вкус.
В целом, при правильном хранении сушеные травы могут храниться от 1 до 3 лет.
Смотрите видео - Как правильно сушить и хранить лекарственные травы - советы травника:
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Об источнике: The Spruce
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