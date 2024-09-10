Как заготовить базилик на зиму: ТОП-3 проверенные и уникальные способы

Даже в холодную зиму можно почувствовать вкус лета, с помощью этого метода.

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Эксперты рассказали, как заморозить базилик правильно / коллаж ua.depositphotos.com

Если в вашем саду или огороде обильно уродился базилик, почему бы не поместить его в морозильную камеру и получать удовольствие от использования свежей зелени круглый год. Эксперты The Spruce Eats поделились тремя различными способами замораживания базилика для круглогодичного использования.

Промыть и заморозить

Эксперты советуют сперва вымыть и обсушить листья базилика. Затем выбросить стебли. Далее разложить их на салфетке и быстро заморозить. Финально - переложить замороженный базилик в пакеты для заморозки и использовать их по мере необходимости.

Бланшировать и заморозить

Для применения этого способа, сначала надо промыть листья базилика и бланшировать в течение 15 секунд. После чего опустить в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки. Впоследствии тщательно высушить листья, а затем быстро заморозить и переместить в морозильные пакеты.

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Измельчить и заморозить

Базилик, как правило, чернеет, когда его замораживают. Если для вас важно сохранить ярко-зеленый цвет, воспользуйтесь именно этим вариантом. С помощью кухонного комбайна необходимо крупно нарезать вымытые листья базилика.

"Добавьте капельку оливкового масла и взбейте, чтобы слегка покрыть листья маслом; так базилик не почернеет в морозилке. Разложите полученную смесь в формочки для льда и заморозьте. Переложите готовые кубики в пакеты для заморозки и используйте по мере необходимости. Один кубик обычно эквивалентен примерно двум столовым ложкам свежего базилика. Измерьте свою форму для льда, чтобы определить, сколько вмещает ваша", - рассказывают эксперты.

Кстати, если вы планируете использовать базилик в горячих блюдах, добавьте замороженную зелень непосредственно в кастрюлю. Нет необходимости его сначала размораживать.

Как заморозить базилик? Чтобы заморозить базилик, следуйте простой инструкции: Замочите базилик на полчаса в холодной воде Промойте под проточной водой Выложите веточки на бумажные полотенца, чтобы зелень просохла Сложите в контейнеры или пакеты и положите в морозилку

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