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Покроют весь огород и выведут сорняки: что посеять на зиму, чтобы не росла трава

Юрий Берендий
6 сентября 2024, 16:29
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Для борьбы с сорняками зимой можно использовать определенные растения, которые эффективно вытесняют вредную растительность и готовят почву к весеннему сезону.
Покроют весь огород и выведут сорняки: что посеять на зиму, чтобы не росла трава
Что посеять на зиму, чтобы не росла трава - какие растения выводят сорняки / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Подзимняя посадка растений - эффективный способ не только украсить свой сад весной, но и предотвратить рост сорняков на участке. О том, что посеять на зиму, чтобы не росла трава рассказали эксперты компании "Семейный сад" в видео на YouTube.

Какие травы можно сеять под зиму

Эксперты объясняют, какие культуры стоит высевать в осенний период, чтобы обеспечить ранний урожай и минимизировать проблемы с сорняками весной.

Одним из первых растений, о котором идет речь, является лук.

"Подзимняя посадка гарантирует раннее появление зеленого лука весной, а летом вы уже сможете собирать урожай", - объясняют эксперты.

Этот метод также делает растения более устойчивыми к луковой мухе, что часто является проблемой для огородников.

Еще одна важная культура для посадки осенью - морковь.

По словам специалистов, "для посева моркови земля должна осесть, поэтому грядки стоит подготовить заранее".

Они советуют проводить посев при температуре +2...+4 °C, заделывая семена на глубину 3-4 сантиметра. Такая подготовка поможет получить качественные всходы весной.

Что известно о компании "Семейный сад"

"Семейный сад" - компания, созданная в 2013 году, сейчас компания Семейный Сад (Family Garden LLC) занимает лидирующие позиции в Украине по производству и продаже семян овощей и цветов, газонных травосмесей, средств защиты растений и удобрений.

Последняя культура, которую рекомендуют высаживать под зиму, - это озимый чеснок.

"Огородники любят озимый чеснок за большие зубцы, которые легко отделяются от головки и удобно чистятся", - отмечают эксперты.

Для того, чтобы получить хороший урожай, важно соблюдать расстояние между зубками в рядке (8-10 см) и высаживать их на глубину 8 см.

Как только наступают устойчивые холода, эксперты советуют накрыть грядки еловыми ветками или соломой, чтобы удержать снег на месте посадки и защитить растения.

Смотрите видео о том, какие сидераты уничтожают сорняки:

Чем засеять огород, чтобы не росли сорняки

Кроме того, блогер Светлана в видео на YouTube канале "Первый дачный" рассказала о том, чем лучше засеять землю на зиму.

В видео блогер Светлана предоставляет рекомендации по высадке растений, которые выводят сорняки.

Светлана делится своим опытом и приводит примеры цветов, которые можно сажать под зиму для достижения наилучших результатов.

"Живучка или аюга поможет в борьбе с сорняками," - отмечает Светлана.

Это растение быстро разрастается и образует плотные поляны, которые фактически вытесняют сорняки. Она подчеркивает, что название растения говорит само за себя, поскольку живучка действительно является очень устойчивой и неприхотливой.

Цветение живучки начинается в мае и продолжается до июля, а ее разнообразные виды (вечнозеленые, листопадные, однолетние и многолетние) позволяют подобрать наиболее подходящий вариант для любого участка.

"Живучка хорошо растет как на солнечных участках, так и в тени, что делает ее универсальной," - добавляет она.

Одним из главных преимуществ живучки является ее способность быстро приспосабливаться к различным типам почв, а семена можно высевать как весной, так и осенью под зиму. По словам Светланы, уход за этим растением не является сложным: "Пока растение молодое, главное - это регулярный полив, чтобы почва вокруг него не успевала пересыхать." Она также отмечает, что живучка практически не боится морозов, особенно если зима снежная.

Еще одним растением, которое рекомендует Светлана, является ландыш, который способен вытеснить сорняки с участка.

"Ландыш способен вытеснить с участка любые сорняки", - говорит она, добавляя, что это растение также отличается красивым декоративным видом благодаря своим нежным колокольчатым цветкам. Светлана отмечает, что ландыш любит влажную, плодородную почву и тень, а уход за ним заключается в обильном поливе, поскольку почва должна быть всегда влажной.

Также Светлана рассказывает о цветке лен, который отличается неприхотливостью и декоративностью.

"Когда лен разрастается и образует кустики, он легко вытесняет любой сорняк", - отмечает она.

Это растение может цвести с июня до конца лета, а его цвета варьируются от белых до голубых и красно-розовых. Для достижения наилучших результатов Светлана рекомендует высевать семена льна под зиму.

Смотрите видео о том, чем засеять огород, чтобы не росли сорняки:

Блогер также упоминает незабудки, которые волшебно выглядят во время весеннего цветения и практически не оставляют места для сорняков.

"Кустики незабудки разрастаясь, практически не пропускают сорняки," - рассказывает Светлана, добавляя, что это растение легко выращивается из семян и имеет отличную всхожесть.

Среди других растений, которые эффективно борются с сорняками, Светлана упоминает эшольцию (калифорнийский мак) и рогозник.

"Эшольция, разрастаясь, практически не пропускает никакие сорняки", - утверждает она, подчеркивая, что цветок цветет все лето до заморозков, а уход за ним заключается в минимальном поливе и рыхлении почвы.

Роговик, по ее мнению, также является отличным выбором для борьбы с сорняками благодаря своим плотным стеблям, которые закрывают почву.

Что известно о YouTube канале "Первый дачный"

"Первый дачный" - канал на видеохостинге YouTube с аудиторией более 27 тысяч пользователей. Авторы канала регулярно размещают видео о загородном проживании и несложных технических работах, которые выполняют своими руками.

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