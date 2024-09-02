Вредителей просто не станет: самые полезные цветы для красивого сада

Здоровье овощных культур может улучшиться, а влияние вредителей уменьшится, если растения-друзья подобраны правильно.

https://glavred.info/life/vrediteley-prosto-ne-stanet-samye-poleznye-cvety-dlya-sada-bez-vrediteley-10593680.html Ссылка скопирована

Некоторые цветы серьезно помогут саду и огороду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Иногда садоводы так сильно борются с сорняками на грядке или огороде, что забывают о растениях-друзьях. Однако некоторые могут творить настоящие чудеса - не только защитят растения, но и сделают ваш сад еще красивее. На странице SELF-SUFFICIENT-BACKYARD рассказали о 6 видах полезных растений-друзей для вашей озелененной территории.

Космос (Космея)

Эти растения, которые своим видом похожи на ромашку, сажают обычно возле помидоров и мангольда. Плюсом является то, что космея привлекает божьих коровок, которые очень полезны, ведь способствуют контролю популяции тли.

Цинния

Ее яркие цветы поднимают настроение и радуют глаз, однако именно их красочность привлекает опылителей. Обильный урожай овощей и фруктов обеспечат вам пчелы и бабочки, которые прилетят опылять цветочек.

видео дня

Бархатцы

"Чорнобривці посадила мати", не только, чтобы они радовали глаз, но и отпугивали вредителей. Они имеют особый запах, который отпугивает нематод, тлей и других вредных насекомых. Выращивать бархатцы легко, к тому же они эффективно защищают драгоценный урожай.

Как подготовить землю для рассады? Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

Календула

Кроме своих лекарственных средств, календула также является ловушкой для таких вредителей, как тля и щитовка, благодаря своему липкому соку, который их привлекает.

Настурция

Еще одним врагом для тлей является настурция. Что интересно, каждая часть растения съедобна - от цветов до листьев и даже семян.

Огуречник лекарственный

Этот синий цветочек эксперты советуют посадить рядом с помидорами, клубникой или кабачками, ведь он способен защитить их от медведки (белянка капустная).

Какие растения можно выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Кроме этого, вам также может быть интересным прочитать, как легко и быстро размножить черную смородину осенью. Главред рассказал, как получить отросток от куста смородины, быстро укоренить черенки и какие шаги предпринять для успешного размножения .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред