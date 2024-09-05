Ветки сливы будут ломится от плодов: что нужно сделать до наступления холодов

Осенний уход за сливой — это залог будущего обильного урожая.

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Как увеличить урожай сливы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Слива — одно из самых любимых плодовых деревьев среди дачников. Ее сочные и ароматные плоды насыщены витаминами и полезными веществами.

Чтобы в новом сезоне слива порадовала вас обильным урожаем, нужно успеть выполнить важные работы до наступления холодов. Правильная осенняя подготовка дерева заложит основу для успешного урожая в следующем году. Мы расскажем, как добиться урожая сливы и чем подкормить дерево, чтобы оно было здоровым и плодородным.

Чем подкормить сливу весной для хорошего урожая?

Осенью начинается подготовка к следующему сезону, и именно в это время стоит позаботиться о подкормке сливы. Для осенней подкормки идеально подойдет следующая смесь: на 10 литров воды добавляют 20 граммов двойного суперфосфата и 35 граммов сульфата калия. Этот раствор нужно распределить по каждому квадратному метру посадок.

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Эти элементы играют ключевую роль в формировании корневой системы и подготовке дерева к зимовке. Особенно важны фосфор и калий, которые способствуют укреплению корней и накоплению питательных веществ для активного роста весной.

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Как добиться урожая сливы?

Чтобы обеспечить обильный урожай сливы, важно помнить о комплексном уходе за деревом, пишет портал На пенсии.

Осенняя подкормка . Помимо фосфора и калия, важно раз в пять лет проводить раскисление почвы. Для этого используют известь — 400-500 граммов на квадратный метр. Это поможет предотвратить закисление почвы, которое негативно влияет на здоровье дерева и его плодоношение.

. Помимо фосфора и калия, важно раз в пять лет проводить раскисление почвы. Для этого используют известь — 400-500 граммов на квадратный метр. Это поможет предотвратить закисление почвы, которое негативно влияет на здоровье дерева и его плодоношение. Обрезка . Важно вовремя удалять сухие, поврежденные или больные ветви. Обрезка способствует правильному развитию кроны, а это — залог хорошего урожая.

. Важно вовремя удалять сухие, поврежденные или больные ветви. Обрезка способствует правильному развитию кроны, а это — залог хорошего урожая. Полив . Несмотря на то, что осень не требует частого полива, не стоит забывать о влагозарядковом поливе перед первыми заморозками. Это поможет дереву накопить воду, что снизит риск высыхания корней зимой.

. Несмотря на то, что осень не требует частого полива, не стоит забывать о влагозарядковом поливе перед первыми заморозками. Это поможет дереву накопить воду, что снизит риск высыхания корней зимой. Мульчирование. После подкормки почву вокруг дерева нужно замульчировать компостом или торфом. Это сохранит влагу и обеспечит защиту корневой системы от морозов.

Как ухаживать за деревом сливы?

Уход за сливой не ограничивается только подкормками и обрезкой. Дерево также нуждается в регулярной защите от вредителей и болезней. Важно обрабатывать сливу фунгицидами для профилактики заболеваний, таких как монилиоз и коккомикоз. Кроме того, дерево требует опрыскивания от вредителей — это снизит риск повреждения плодов в новом сезоне.

Что любит саженец сливы?

Если вы только что посадили саженец сливы, важно знать, что любит саженец сливы. Молодое дерево требует регулярного полива, особенно в первые годы роста. Кроме того, ему необходима защита от сильных морозов. Для этого ствол можно обмотать мешковиной или специальным укрывным материалом. Удобрения для молодых деревьев лучше использовать в более низких концентрациях, чтобы не обжечь корни.

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