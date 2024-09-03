Зеленые помидоры созреют быстрее: опытный садовод раскрыл секрет

Помидоры обычно созревают в июле и августе, но созревание также зависит от сорта и времени посева. Немаловажную роль играет и погода, которая этим летом была достаточно жаркой.
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Известный садовод Монти Дон отметил, что для оптимального созревания помидоров нужна температура в пределах 26-30 градусов Цельсия. Это лето оказалось слишком горячим, из-за чего многие плоды, особенно те, что выращиваются в теплицах, остались зелеными. С наступлением осени ситуация не улучшается, некоторые помидоры могут так и не созреть, пишет Express.co.uk.
Но есть решение - Монти советует собрать помидоры, даже если они еще зеленые, и поместить их в ящик вместе с бананом. Бананы выделяют этилен - газ, который способствует созреванию плодов, поэтому этот способ поможет томатам покраснеть быстрее.
Аналогично можно использовать и яблоки, которые также выделяют этилен, но бананы - более доступный и популярный вариант.
По рекомендациям Королевского садоводческого общества (RHS), в конце сезона можно срезать растения с недозрелыми плодами, их следует положить на солому и накрыть или поместить плоды в теплое темное место для созревания.
Кроме того, спелые помидоры лучше хранить в холодильнике не более недели, чтобы они не испортились. Перед употреблением стоит довести их до комнатной температуры, чтобы насладиться полнотой вкуса.
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