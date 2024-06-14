Не будете успевать собирать урожай: что сделать, чтобы помидоры быстрее краснели на кусте

Как сделать, чтобы созрели помидоры быстро и принесли большой урожай - Главред собрал полезные советы от специалистов.

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Как сделать, чтобы созрели помидоры / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Чем подкормить томаты для ускорения созревания и увеличения урожая - Главред разобрался в этой теме и собрал полезные советы. Известно, что для отличного роста томатам нужна азотная подкормка, а чтобы плоды созревали быстрее стоит дать калийную подкормку. Однако, стоит помнить, что азотные удобрения категорически запрещены для помидоров с началом цветения.

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Женщина в своем Youtube-канале рассказала, чтобы ускорить покраснение томатов, необходимо осторожно и в умеренном количестве подкормить их калием и питательными микроэлементами.

Что надо сделать, чтобы зеленые помидоры быстрее покраснели

Специалисты в аграрной сфере рассказали, что существуют методы, как можно ускорить покраснение томатов. Они считают, что для начала необходимо оборвать все нижние листья и прекратить вносить удобрения под помидоры.

Эксперты также посоветовали, чтобы помидоры быстрее созревали, стоит прекратить их поливать, как только появятся зеленые плоды. Они также отметили, что во время завязывания первых зеленых помидоров на ветвях, стоит поливать их один раз в неделю. Однако, как только они начинают краснеть, полив следует отменить.

Один из действенных методов, как ускорить созревание помидоров, с помощью йода. Стоит взять 10 литров воды и добавить туда 40 капель йода и опрыскивать листья помидоров и зеленые плоды.

Также хозяйки поделились народным методом. Стоит оборвать большие зеленые, бурые и красные помидоры и выложить их друг с другом. Считается, что красные помидоры при лежании образуют вещество, которое поможет покраснеть соседним помидорам.

Как ускорить созревание томатов в открытом грунте

Часто под конец сезона на огороде остается много зеленых плодов на кустах помидоров. Чтобы ускорить их созревание, стоит за 30 дней до окончания сбора урожая полностью прекратить полив, ведь это поспособствует созреванию плодов.

Также стоит в августе одновременно обрезать верхушку побегов и прекратить подачу воды, ведь когда влаги станет меньше это будет стимулировать покраснение и созревание томатов.

Хозяйки также посоветовали, что для созревания томатов почву стоит замульчировать, ведь это не позволит образоваться почвенной корке и не пересушит верхний слой земли. В качестве мульчи лучше всего подойдет сено.

Что такое мульчирование? Мульчирование - поверхностное покрытие почвы мульчей для ее защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельченные до определенных размеров, материалы. Мульчирование - один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений, пишет Википедия.

Смотрите видео о том, как ускорить рост помидоров:

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