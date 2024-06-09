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Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота

Руслана Заклинская
9 июня 2024, 04:24
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Обильный урожай помидоров гарантирован с помощью экологического удобрения из крапивы, которое легко приготовить дома.
Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота
Простой рецепт удобрения для обильного урожая / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Помидоры нуждаются в подкормке, чтобы расти здоровыми и плодоносить. Богатой питательными веществами почвы в горшках обычно недостаточно для них. Регулярное добавление удобрений гарантирует, что ваши помидоры будут оставаться здоровыми, а также дадут богатый и вкусный урожай.

Если вы интересуетесь уходом за помидорами, прочитайте материал Главреда: 3 самых главных совета, как правильно поливать помидоры: опытная хозяйка рассказала секреты.

Если растения остаются неподкормленными, у них появятся признаки дефицита питательных веществ. Один из способов это распознать - листья начинают желтеть.

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На странице Gardening UK - Hints, Tips and Advice в Facebook Льюис опубликовал фотографию самодельного удобрения, которое его сосед сделал из крапивы для помидоров, и спросил, можно ли его использовать. Члены группы быстро прокомментировали, насколько оно "удивительное" для томатов, пишет Express.co.uk.

"Раньше я замачивал крапиву в воде - вонючее, но совершенно фантастическое удобрение", - написал один из членов группы.

Удобрение из крапивы также называют крапивным навозом, поскольку оно используется для подкормки растений, а также, вероятно, из-за его запаха во время заваривания.

Для приготовления удобрения из крапивы вам понадобится вода и крапива (стебли и листья до момента цветения). Вот один из самых простых рецептов этой питательной смеси:

  1. Измельчите крапиву.
  2. Поместите одинаковый объем измельченной крапивы и горячей воды в пластиковую или деревянную емкость.
  3. Накройте емкость крышкой.
  4. Оставьте его в теплом месте или на солнце на 10-14 дней.
  5. В течение этого времени ежедневно помешивайте жидкость. Если вам не нравится появившийся запах, его можно нейтрализовать спиртовой настойкой валерианы.

Во время приготовления настоя будет выделяться пена, что является естественным процессом. Когда пена прекратит выделяться, а жидкость станет темнее, это означает, что средство готово. Рекомендуется использовать его в разведенном виде с концентрацией 20%.

Помидоры будут большие и мясистые: мужчина раскрыл рецепт удобрения на вес золота
Какие растения нельзя выращивать вместе / Инфографика: Главред

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