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Как высаживать помидоры, чтобы они выросли большими: узнайте вовремя

Элина Чигис
19 марта 2024, 23:28
Главред расскажет вам, как высаживать помидоры, чтобы они выросли большими.
Помидоры
Как высаживать томаты в открытый грунт / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Часто огородники задаются вопросами: как и когда высаживать томаты в открытый грунт и на каком расстоянии. Простые правила высаживания помидоров помогают вырастить их большими и сочными. Давайте разберемся, что же нужно знать для знатного урожая.

Детально о правилах высаживания помидоров рассказали на канале "Яскрава клумба" и рекомендуют не пропустить самый благоприятный для этого период.

Когда высаживать помидоры в открытый грунт в Украине?

Высаживаются помидоры в открытую почву с конца апреля до конца мая. Точный срок следует определять исходя из зоны выращивания и погодных условий, сложившихся в этом году. Температура почвы для высадки рассады томатов должна достигнуть +15 °С.

На каком расстоянии друг от друга нужно сажать помидоры?

Детерминантные растения помидоров маленькие и компактные, всего от 30 до 45 сантиметров в высоту, их садят на расстоянии 30-60 см друг от друга. Они не требуют постоянного ухода и урожай у них огромный, такой вид помидоров переносит холод и быстро созревает.

Высокие томаты требуют тщательного ухода. Обрезать их нужно регулярно, а растут такие помидоры достаточно долго. Необходимо садить растения на расстоянии от 45 до 60 см друг от друга.

Где лучше сажать помидоры в тени или на солнце?

Помидоры не любят тень и холод. Самая благоприятная температура воздуха для них 23-25 градусов тепла. Если будут резкие перепады температуры, то обильного урожая можно не ждать.

Помидоры нельзя сажать рядом с деревьями, а вот лучшие соседи для помидоров: листья салата, лук, фасоль или даже горох.

Смотрите видео, как правильно высаживать помидоры в открытый грунт:

Что такое помидор?

Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Добавим, помидоры черри можно выращивать даже на балконе или подоконнике. Многие хозяева, не имеющие дачи и собственного огорода, выращивают черри в домашних условиях.

А также главной задачей в начале сезона огородов является выбор семян для посадки томатов. И здесь важно выбрать семена такого сорта, чтобы получить большой и качественный урожай.

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