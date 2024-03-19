Как высаживать помидоры, чтобы они выросли большими: узнайте вовремя

Часто огородники задаются вопросами: как и когда высаживать томаты в открытый грунт и на каком расстоянии. Простые правила высаживания помидоров помогают вырастить их большими и сочными. Давайте разберемся, что же нужно знать для знатного урожая.
Детально о правилах высаживания помидоров рассказали на канале "Яскрава клумба" и рекомендуют не пропустить самый благоприятный для этого период.
Когда высаживать помидоры в открытый грунт в Украине?
Высаживаются помидоры в открытую почву с конца апреля до конца мая. Точный срок следует определять исходя из зоны выращивания и погодных условий, сложившихся в этом году. Температура почвы для высадки рассады томатов должна достигнуть +15 °С.
На каком расстоянии друг от друга нужно сажать помидоры?
Детерминантные растения помидоров маленькие и компактные, всего от 30 до 45 сантиметров в высоту, их садят на расстоянии 30-60 см друг от друга. Они не требуют постоянного ухода и урожай у них огромный, такой вид помидоров переносит холод и быстро созревает.
Высокие томаты требуют тщательного ухода. Обрезать их нужно регулярно, а растут такие помидоры достаточно долго. Необходимо садить растения на расстоянии от 45 до 60 см друг от друга.
Где лучше сажать помидоры в тени или на солнце?
Помидоры не любят тень и холод. Самая благоприятная температура воздуха для них 23-25 градусов тепла. Если будут резкие перепады температуры, то обильного урожая можно не ждать.
Помидоры нельзя сажать рядом с деревьями, а вот лучшие соседи для помидоров: листья салата, лук, фасоль или даже горох.
Смотрите видео, как правильно высаживать помидоры в открытый грунт:
Что такое помидор?
Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
Добавим, помидоры черри можно выращивать даже на балконе или подоконнике. Многие хозяева, не имеющие дачи и собственного огорода, выращивают черри в домашних условиях.
А также главной задачей в начале сезона огородов является выбор семян для посадки томатов. И здесь важно выбрать семена такого сорта, чтобы получить большой и качественный урожай.
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