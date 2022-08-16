Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоров с яблоками

Готовим вкусные помидоры в банке на зиму с яблоками и сладким перцем.
Предлагаем вам узнать невероятно вкусный рецепт закрутки на зиму из помидор и яблок. Удивительная закуска, которая станет изюминкой вашего стола.
Такой рецепт будет долго служить для вас и станет одним из любимых.
Нежный вкус яблок и ароматный вкус помидор в банке. Это то, что нужно, для зимнего стола.
Помидоры с яблоками на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры - 1 кг
- Яблоки - 5 штуки среднего размера
- Сладкий болгарский перец желтый и зеленый - 2 штуки
- Укроп и петрушка
- Соль - 1,5 столовые ложки
- Сахар - 4 столовые ложки
- Уксус - 2 столовые ложки
Подготовить 3 чистые литровые банки.
Помидоры хорошо помыть, яблоки порезать дольками.
Болгарский перец моем, удаляем серединку, и режем полосочками.
Укроп и петрушку промыть и высушить.
В банку отправляем помидоры и яблоки, между ними выкладываем полосочки перца и веточки укропа с петрушкой.
Вскипятить воду и залить банки до горлышка на 10 минут.
Сливаем из банок воду в чистую кастрюлю и готовим маринад.
Использовать маринад для помидор с яблоками на зиму можно любой.
В кипящую воду добавляем соль, сахар и уксус.
Заливаем банки маринадом и сразу закрываем.
Банки с помидорами нужно обязательно перевернуть вверх дном и оставляем в темном месте до полного остывания.
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