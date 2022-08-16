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Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоров с яблоками

16 августа 2022, 14:58

Готовим вкусные помидоры в банке на зиму с яблоками и сладким перцем.

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Помидоры с яблоками на зиму рецепт / pixabay

Предлагаем вам узнать невероятно вкусный рецепт закрутки на зиму из помидор и яблок. Удивительная закуска, которая станет изюминкой вашего стола.

Такой рецепт будет долго служить для вас и станет одним из любимых.

Нежный вкус яблок и ароматный вкус помидор в банке. Это то, что нужно, для зимнего стола.

Помидоры с яблоками на зиму - рецепт

Вам понадобится:

  • Помидоры - 1 кг
  • Яблоки - 5 штуки среднего размера
  • Сладкий болгарский перец желтый и зеленый - 2 штуки
  • Укроп и петрушка
  • Соль - 1,5 столовые ложки
  • Сахар - 4 столовые ложки
  • Уксус - 2 столовые ложки

Подготовить 3 чистые литровые банки.

Помидоры хорошо помыть, яблоки порезать дольками.

Болгарский перец моем, удаляем серединку, и режем полосочками.

Укроп и петрушку промыть и высушить.

В банку отправляем помидоры и яблоки, между ними выкладываем полосочки перца и веточки укропа с петрушкой.

Вскипятить воду и залить банки до горлышка на 10 минут.

Сливаем из банок воду в чистую кастрюлю и готовим маринад.

Использовать маринад для помидор с яблоками на зиму можно любой.

В кипящую воду добавляем соль, сахар и уксус.

Заливаем банки маринадом и сразу закрываем.

Банки с помидорами нужно обязательно перевернуть вверх дном и оставляем в темном месте до полного остывания.

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