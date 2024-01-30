Что нужно сделать с семенами томатов: секретная добавка с улетным результатом

Как правильно посадить семена томатов на рассаду - что важно знать и помнить.

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Нужно ли замачивать семена томатов перед посадкой на рассаду / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/matthiasboeckel, Pixabay/AndreasGoellner

Опытные дачники и огородники знают секрет богатого урожая – о семенах для посева необходимо позаботится заранее. При соблюдении основных рекомендаций практически каждый может получить у себя достаточно плодов, как награду за неустанный труд.

Если вы хотите собрать большой урожай томатов, первым делом необходимо выбрать и обработать семена. Их сортируют по ключевым критериям: размеру и весу. При этом важно правильно замочить семена для того, чтобы помидоры вовремя проросли.

Стоит учитывать, что необработанные семена томатов могут всходить до 1,5 недель. А вот всходы обработанных семян можно ожидать уже буквально через 5 – 8 дней.

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Что нужно сделать с семенами томатов перед посадкой

Для получения хорошего урожая семена томатов необходимо качественно обработать. С этой целью семена замачивают в специальном растворе. Опытные специалисты советуют использовать раствор из марганцовокислого калия. По словам опытных агрономов, предварительно семена помидоров перед рассадой следует замочить в 1-процентном растворе.

Как правильно замочить семена помидоров на рассаду

Порядок действий:

В удобный сосуд добавьте тёплую воду (с температурой 22-25˚C) и добавьте туда семена томатов;

После полутора-двух часов перемешайте и выбросите всплывшие семена (они не пригодятся);

Далее приготовьте специальный раствор (30-35 граммов соли на литр тёплой воды);

Засыпьте в новый раствор семена томатов небольшими порциями;

Перемешайте раствор с семенами через 10-15 минут.

Как долго замачивать семена томатов перед посадкой

Опытные овощеводы знают непреложную истину о том, что семена томата, покрытые органо-минеральной яркой оболочкой, замачивать не нужно. Однако если вы все же замочили томатные семечки, соблюдайте простое правило. Самые лучшие для созревания сроки замачивания — примерно за одни сутки до высева семян в закрытый или открытый грунт.

Что делать с семенами перед посадкой

Перед посадкой внимательно осмотрите материал на рассаду. Следует провести отбор – выбрать наиболее крупные семена, при этом поврежденные и мелкие можно удалить. Есть простой способ проверки семян на всхожесть – погрузите их соляной раствор (около 40 грамм соли на литр воды). Результат не заставит себя ждать, ведь плохие семена всплывут на поверхность, а качественные следует собрать и просушить для дальнейшего использования.

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