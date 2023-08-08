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Почему помидоры чернеют и гниют: подсказки, которые спасут ваш урожай

Яна Ставская
8 августа 2023, 21:23 обновлено 8 августа, 21:25
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Иногда садоводов могут ждать крупные неприятности - например, вершинная гниль томатов. Что с этим делать? Читайте на Главред.
Почему помидоры чернеют и гниют: подсказки, которые спасут ваш урожай
Читайте, что делать, когда у рассады помидор чернеет стебель / Коллаж Главред. Фото: dom-dacha-sad, скриншот

Многие хозяева иногда сталкиваются с проблемой, когда у рассады помидор чернеет стебель или даже сам плод. Главред рассказывает, как с этим бороться и какие меры предпринимать, чтобы спасти урожай.

Перед тем, как сажать помидоры, всегда учитывайте температуру, сорт и удобрения.

Почему помидоры чернеют и гниют - несколько факторов, которые важно учесть

Главной проблемой остается вершинная гниль томатов. Она поражает сперва кончики помидор, затем медленно подбирается к самому плоду.

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Чаще всего инфекции подвержены тепличные помидоры, не устойчивые к любому температурному давлению, а также чересчур требовательные к удобрениям.

Пораженные участки превращаются в сухую корочку и лопаются, когда томат созревает.

Еще одним важным фактором, почему у томатов гниют плоды, остается недостаток влаги. Растение должно получать достаточно воды, особенно в периоды активного роста и плодоношения. Следует поддерживать регулярный и равномерный полив.

Почернение стеблей томатов может вызывать перебор с азотными удобрениями. Необходимо предоставлять растениям сбалансированный набор питательных веществ.

Еще у растений может быть нехватка кальция. Это проявляется в виде черных или темных пятен на кончиках плодов. Чтобы избежать худшего сценария, рекомендуется использовать кальцийсодержащие удобрения или вносить известковые добавки в почву.

Негативно на "иммунитете" томатов сказываются температурные "скачки", тогда помидоры гниют у плодоножки. В теплицах баланс света организовать намного легче, чем в открытом грунте. Потому перед посевом учитывайте все последующие потребности растений.

Некоторые сорта помидоров более подвержены влиянию окружающей среды. Для огородов лучше всего покупать устойчивые сорта с учетом погодных условий в своем регионе.

Чем обработать помидоры гниют
Распространенная проблема - почернение стеблей томатов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда снимать помидоры, чтобы не почернели - 5 подсказок

Самым важным залогом хорошего урожая остается своевременный его сбор. Учитывайте такие факторы:

  • Зрелость. Овощи должны иметь хороший яркий цвет и текстуру. Недозрелые или перезрелые помидоры быстро портятся.
  • Время суток и погода. Лучше томаты собирать утром при еще непрогретом воздухе и в сухую погоду. Влажные плоды лучше не отделять от стебелей, иначе есть угроза развития грибковых инфекций.
  • Инструменты. Используйте острые инструменты, но лучше срывайте плоды руками, это снизит риск механического повреждение томатов и их заражению инфекционными болезнями.
  • Условия хранения и температура. Плоды поместите аккуратно на поднос. Овощи советуют хранить при комнатной температуре или в прохладном месте. А вот низких температур следует избегать - могут способствовать появлению пятен на помидорах.
  • Не моем сразу. Не мойте помидоры сразу после сбора. Влага может способствовать развитию грибков и ускорить порчу.

Чем обработать помидоры, если они чернеют - спасаем овощи

Меры по ликвидации темных пятен на помидорах будут эффективны только в том случае, если вовремя обнаружить инфекцию - то есть, на стадии созревания плодов.

  • Древесная зола. Для раствора стакан золы запарьте кипятком и подержите в темном месте сутки. Затем разведите холодной водой.
  • Сода. Опрыскивайте растения раствором (20 г соды на ведро теплой воды).
  • Бордосская жидкость. Она не опасна для здоровья человека, потому очень популярна в качестве "лекарств" для пораженных плодов. Будет достаточно 1%-го раствора.
  • Селитра. Опрыскиваение плодов, нуждающихся в кальцие, производят 3-4 раза за сезон через неделю.

Важно провести наблюдение за растениями, анализировать их условия выращивания и предпринимать соответствующие шаги для предотвращения чернения кончиков и стебелей помидоров. Если проблема становится серьезной или не удается самостоятельно решить, рекомендуется обратиться к опытным садоводам или специалистам по растениеводству.

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