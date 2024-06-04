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3 самых главных совета, как правильно поливать помидоры: опытная хозяйка рассказала секреты

Алёна Воронина
4 июня 2024, 18:48
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Стоит придерживаться нескольких простых правил, чтобы собрать как можно больший урожай помидоров со своих грядок.
3 самых главных совета, как правильно поливать помидоры: опытная хозяйка рассказала секреты
Как правильно поливать помидоры/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/niallradford, ua.depositphotos.com

Полив помидоров является важной частью ухода, и от него зависит, будут ли болеть растения и выдержат ли натиск вредителей. Также знание о том, как правильно поливать помидоры, помогает всем огородникам собрать щедрый урожай.

Помидоры достаточно засухоустойчивые растения, поэтому влажность почвы должна быть умеренной. Именно поэтому полив должен быть не чаще одного раза в неделю. Об этом рассказала автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок".

"Но обязательное условие, чтобы полив был не холодной водой. Например, можно утром набрать воду, и уже после обеда поливать помидоры не холодной водой. Поэтому правило первое - поливать томаты до цветения нужно раз в неделю из расчета 1 л воды на куст томатов, и вода для полива должна быть не холодной", - отметила хозяйка Надежда.

После цветения и начала формирования плодов масса растений существенно возрастает, и поливать нужно чаще - раз в 5 дней, и уже по 2-3 л воды под каждый куст в зависимости от температуры и того, дождливая погода или нет. Так влаги будет хватать и листьям, и плодам. То есть второе правило - после цветения воды для полива нужно вдвое, а то и втрое больше.

Как правильно поливать помидоры в открытой почве

"И еще один совет - поливать нужно только внизу. До цветения - под корень, после цветения - в рвы, которые нужно сделать между рядками. Крайне нельзя поливать дождеванием, кроме подкормки по листу. То есть не стоит делать это ни из лейки, ни из шланга, ни дождевальной установкой автоматического полива. Полив помидоров по листьям опасен тем, что листочки этого растения покрыты мелкими волосками, вода с них плохо стекает, застаивается, повышается влажность, что является прекрасным условием для активизации грибков. Также полив дождеванием снижает температуру воздуха на земле в междурядьях, что замедляет созревание урожая", - отмечает Надежда.

И еще один совет - если вы вечером полили помидоры, то нужно их или замульчировать, или утром окучить почвой.

"Также еще один совет: если вы видите, что помидоры уже выбросили цвет, то нужно срочно сделать окучивание растений. Нужно прополоть помидоры, полить раствором золы (стакан золы на 10 л воды) и окучить каждое растение снизу почвой. Окучиваются томаты на 10-20 см. Но можно делать это в два этапа: первый этап - до цветения, второй этап - в период цветения. Это способствует отрастанию новых корешков. Каждое растение сможет потреблять больше питательных веществ из почвы. Неокученные кусты дадут на 25% худший урожай. То есть можно сформулировать такое правило, что после окучивания помидоров их нужно подливать в канавки на расстоянии 30-40 см от стебля, или лить воду по середине междурядий", - объяснила хозяйка Надежда.

Смотрите видео о том, как правильно поливать помидоры:

Что такое помидор?

Томат или помидор — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

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