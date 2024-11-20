Директор Кристины Орбакайте наконец-то расставил все точки над "и".

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Кристина Орбакайте поддерживает позицию матери/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

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Что сказал директор Орбакайте

На что надеются россияне

В террористической России, которая напала на мирную Украину с целью захватить украинские земли, сообщили о выступлении певицы Кристины Орбакайте.

Артистка, которая является дочерью опальной Аллы Пугачевой, к слову, выступать не собирается, не смотря на слухи и беспочвенные сплетни.

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В частности, по информации российского пропагандистского издания "Абзац", директор Орбакайте Александр Качан считает заметки о возвращении звезды необоснованными слухами.

"Она ничего не говорила мне о новогоднем выступлении на телевидении. И никто не говорил. Что касается её ближайших выступлений в России, в обозримом будущем таких планов не было", – поделился представитель певицы.

Россияне то и дело публикуют фейки о том, что певица собирается вернуться на российскую сцену. Однако, как обычно, вранье не подтвердилось.

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Отметим, ранее Главред сообщал, что Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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