Какой сегодня праздник 21 ноября 2024 года: почему в этот день запрещено веселиться

Какой церковный праздник в Украине отмечают 21 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день введения во храм Пресвятой Богородицы.
Какой сегодня праздник
21 ноября отмечают такие праздники:
- День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
- День Достоинства и Свободы
- Всемирный день поздравлений
- Всемирный день рыболовства
- Всемирный день телевидения
- Международный день отказа от курения
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 21 ноября в Украине отмечают день введения во храм Пресвятой Богородицы.
В этот день все верующие отмечают большой христианский праздник, посвященный событию, когда Дева Мария, будущая мать Иисуса Христа, была введена в Иерусалимский храм ее родителями - Иоакимом и Анной.
По библейским преданиям известно, что Марию в возрасте трех лет отвели в храм, где она осталась для служения Богу. Это событие символизирует начало ее духовной жизни и посвящения Богу. В храме Пресвятая Богородица росла, училась молитве и изучению Священного Писания, что подготовило ее к будущей роли Матери Божьей.
Также праздник Введения имеет важное духовное значение, ведь он подчеркивает важность посвящения Богу и служения Ему. В этот день верующие участвуют в богослужениях, молебнах и процессиях, которые символизируют введение Марии в храм и ее посвящение Богу.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 21 ноября
21 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен как Александр.
Что нельзя делать 21 ноября
- В народе считают, что в этот день запрещено громко смеяться, веселиться и петь, ведь можно навлечь беду.
- Также в этот день запрещается давать деньги в долг.
- Не стоит 21 ноября устраивать уборку, заниматься стиркой или шитьем - это плохая примета.
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