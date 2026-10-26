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Дроны ударили по Воронежу: возле большого ТЦ вспыхнул пожар, атакован важный мост

Дарья Пшеничник
26 октября 2026, 08:31
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Официальной информации о последствиях ночной атаки и пострадавших российские власти пока не обнародовали.
Дроны ударили по Воронежу: возле большого ТЦ вспыхнул пожар, атакован важный мост
Атака дронов на Воронеж 26 октября / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova+

Кратко:

видео дня
  • Около 05:20 возле "Галереи Чижова" прогремели взрывы
  • Северный мост перекрыт, в его районе задымление
  • Власти РФ не обнародовали данных о последствиях атаки

Утром 26 октября беспилотники атаковали Воронеж. Под ударом оказались район торгово-делового комплекса "Галерея Чижова" и Северный мост. Около 05:20 возле комплекса прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар, сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

В то же время канал Supernova+ также сообщил о нападении на Северный мост. Это одна из трёх главных транспортных артерий города, соединяющая правый и левый берега Воронежа. Движение по мосту перекрыто, а в районе переправы наблюдается задымление.

По свидетельствам местных жителей, огонь возле "Галереи Чижова" долгое время не удавалось потушить, а дроны продолжали кружить над городом. На видео из разных районов Воронежа, которые распространяют жители, видно несколько отдельных пожаров.

Были ли это прицельные удары или последствия работы российской ПВО, пока неизвестно. Российские власти официально не комментировали атаку. Информации о погибших или раненых на момент публикации нет.

Дроны ударили по Воронежу: возле большого ТЦ вспыхнул пожар, атакован важный мост

"Галерея Чижова" - не впервые под ударом

"Галерея Чижова" - один из крупнейших торгово-деловых комплексов в центре Воронежа. Учредителем компании-владельца является депутат Госдумы РФ Сергей Чижов.

Район комплекса уже подвергался атаке дронов. Утром 15 июля 2025 года беспилотники нанесли удары по нескольким районам Воронежа в промежутке с 4 до 7 часов. Тогда в результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес-центра "Галереи Чижова", об этом писали российские СМИ.

Какова главная цель ударов Украины вглубь РФ - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, удары Украины на большие расстояния вглубь территории России являются демонстрацией западным партнерам, прежде всего США, растущих возможностей Украины.

Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Возможности Украины в этой сфере растут, о чем свидетельствуют массированные удары по целям РФ.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Атаки вглубь России - новости по теме

Как писал Главред, 24 октября в российском Омске беспилотники атаковали химический завод "Омский каучук". После попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, над объектом поднялся густой столб дыма.

Также в ночь на 24 октября беспилотники атаковали один из крупнейших химических заводов России - "Тольяттикаучук" в Самарской области. Его продукцию используют для изготовления твёрдого ракетного топлива. После ударов на территории предприятия вспыхнул мощный пожар, а в городе зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением.

Напомним, в ночь на 22 октября под удар попал 75-й арсенал Минобороны России в Серпухове Московской области. По данным OSINT-аналитиков, взрыв прогремел именно на территории этого предприятия, являющегося воинской частью № 42708.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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