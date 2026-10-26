Как получить пышный газон весной: садовод назвал главную осеннюю процедуру

Вы узнаете:
- Как подготовить газон к зиме
- Как эта процедура влияет на состояние травы весной
- Зачем аэрировать газон в ноябре
Осень - решающий период для подготовки газона к холодам. Именно сейчас стоит позаботиться о почве, чтобы весной трава восстановилась густой и здоровой. Соучредитель садоводческой компании Gardeners Dream Крейг Уилсон советует в ноябре провести аэрацию газона - простую, но чрезвычайно эффективную процедуру, которая помогает сохранить его качество после зимы. Об этом пишет Главред со ссылкой на Express.
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Как защитить газон перед зимой
В течение года почва под газоном уплотняется из-за хождения по траве, использования садового инвентаря и осадков. В результате вода хуже проникает в землю, а корни получают меньше воздуха. Осенью, когда дожди становятся чаще, проблема обостряется: земля дольше остается влажной, что создает благоприятные условия для мха и ослабляет травяной покров.
Аэрация - это прокалывание почвы специальным аэратором или садовыми вилами. Отверстия позволяют воде проникать глубже, а воздуху - поступать к корням. Благодаря этому уменьшается застой влаги, а трава получает лучшие условия для роста. Особенно полезна эта процедура на участках с тяжёлой, глинистой почвой, где вода после дождя задерживается надолго.
Как правильно провести аэрацию
Прокалывать землю стоит тогда, когда она достаточно влажная, но не превратилась в грязь. Если почва пересохла, работать будет сложно, а чрезмерно влажная земля может ещё больше уплотниться. Вилы нужно осторожно втыкать в землю и немного наклонять, чтобы образовать небольшие отверстия. Особое внимание следует уделить местам, где после осадков скапливается вода или трава растет хуже.
Дополнительные работы в саду в ноябре
Помимо ухода за газоном, ноябрь - время подготовки сада к зиме. Крейг Уилсон советует позаботиться о птицах: кормушки следует регулярно наполнять кормом, а поилки - очищать и наполнять свежей водой. Это поможет сохранить природный баланс в саду и уменьшить количество вредителей.
Также ноябрь подходит для посадки луковиц тюльпанов и зимних цветов, в частности анютиных глазок. В огороде можно оставлять пастернак в земле до первых заморозков - прохлада делает его слаще. Кроме того, самое время высаживать лук, шалот и чеснок, особенно на приподнятых грядках с хорошим дренажем.
Защита растений от ветра и вредителей
Брюссельская капуста нуждается в опорах, чтобы стебли не ломались от ветра. Фруктовые деревья следует защитить от зимних гусениц с помощью специальных клеевых лент, которые препятствуют подъему самок по стволу.
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Об источнике: Express.co.uk
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