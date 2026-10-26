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Как получить пышный газон весной: садовод назвал главную осеннюю процедуру

Инна Ковенько
26 октября 2026, 09:47
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Чтобы весной газон быстрее восстановился и покрылся густой травой, в ноябре следует провести одну важную процедуру.
Как получить пышный газон весной: садовод назвал главную осеннюю процедуру
Как сделать газон густым весной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как подготовить газон к зиме
  • Как эта процедура влияет на состояние травы весной
  • Зачем аэрировать газон в ноябре

Осень - решающий период для подготовки газона к холодам. Именно сейчас стоит позаботиться о почве, чтобы весной трава восстановилась густой и здоровой. Соучредитель садоводческой компании Gardeners Dream Крейг Уилсон советует в ноябре провести аэрацию газона - простую, но чрезвычайно эффективную процедуру, которая помогает сохранить его качество после зимы. Об этом пишет Главред со ссылкой на Express.

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Как защитить газон перед зимой

В течение года почва под газоном уплотняется из-за хождения по траве, использования садового инвентаря и осадков. В результате вода хуже проникает в землю, а корни получают меньше воздуха. Осенью, когда дожди становятся чаще, проблема обостряется: земля дольше остается влажной, что создает благоприятные условия для мха и ослабляет травяной покров.

Аэрация - это прокалывание почвы специальным аэратором или садовыми вилами. Отверстия позволяют воде проникать глубже, а воздуху - поступать к корням. Благодаря этому уменьшается застой влаги, а трава получает лучшие условия для роста. Особенно полезна эта процедура на участках с тяжёлой, глинистой почвой, где вода после дождя задерживается надолго.

Как правильно провести аэрацию

Прокалывать землю стоит тогда, когда она достаточно влажная, но не превратилась в грязь. Если почва пересохла, работать будет сложно, а чрезмерно влажная земля может ещё больше уплотниться. Вилы нужно осторожно втыкать в землю и немного наклонять, чтобы образовать небольшие отверстия. Особое внимание следует уделить местам, где после осадков скапливается вода или трава растет хуже.

Дополнительные работы в саду в ноябре

Помимо ухода за газоном, ноябрь - время подготовки сада к зиме. Крейг Уилсон советует позаботиться о птицах: кормушки следует регулярно наполнять кормом, а поилки - очищать и наполнять свежей водой. Это поможет сохранить природный баланс в саду и уменьшить количество вредителей.

Также ноябрь подходит для посадки луковиц тюльпанов и зимних цветов, в частности анютиных глазок. В огороде можно оставлять пастернак в земле до первых заморозков - прохлада делает его слаще. Кроме того, самое время высаживать лук, шалот и чеснок, особенно на приподнятых грядках с хорошим дренажем.

Защита растений от ветра и вредителей

Брюссельская капуста нуждается в опорах, чтобы стебли не ломались от ветра. Фруктовые деревья следует защитить от зимних гусениц с помощью специальных клеевых лент, которые препятствуют подъему самок по стволу.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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