Пеларгония переживет зиму без горшка: как сохранить цветок в бумажном пакете

Растение можно хранить с обнажёнными корнями, но только при температуре 7–10 °C и при условии регулярного ухода.

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Вы узнаете:

Почему пеларгонию не стоит держать на балконе до морозов

Как сохранить цветок зимой без горшка и почвы

Что делать с растением в марте

Пеларгония, которая до сих пор обильно цветет на балконе, может погибнуть за одну морозную ночь. Чтобы сохранить растение до следующего сезона, его можно перезимовать без горшка и почвы, в обычном бумажном пакете. Однако этот метод работает только при правильной температуре и регулярном уходе, сообщает Zielony Ogródek.

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Осенью пеларгонии способны долго радовать глаз, особенно в солнечную погоду и в защищённом от ветра месте. Однако обильное цветение не означает устойчивости к холоду: сильный приморозок способен окончательно погубить куст. Авторы советуют не ждать, пока листья и побеги почернеют, и перенести растения в помещение ещё до прогнозируемых заморозков.

Точного календарного срока нет: всё зависит от погоды в конкретном регионе. Если на кусте ещё есть цветы, соцветия при подготовке к зимовке следует удалить. Сохранение здорового растения сейчас важнее, чем несколько дополнительных дней декоративности.

Бумажный пакет вместо горшка

Метод предполагает хранение цветка с обнажёнными корнями: после извлечения из почвы его кладут в бумажный пакет, пропускающий воздух. Такой способ пригодится, когда не хватает места, и лучше всего подходит для крепких клумбовых сортов. Впрочем, он не гарантирует выживание каждого экземпляра.

Ключевую роль играет место зимовки. Оно должно быть прохладным, сухим, проветриваемым и защищенным от минусовых температур, в идеале - с температурой 7–10 °C. Подойдет прохладный подвал, закрытая веранда или гараж.

"Название помещения ничего не решает - проверьте условия термометром. Пакет не защитит корни от замерзания", - подчеркивает издание.

Для зимовки выбирают только здоровые и сильные растения. Кусты с гниющими побегами, признаками болезней или большим количеством вредителей хранить вместе с другими нельзя, поэтому перед переносом стоит осмотреть нижнюю сторону листьев и основание стеблей.

Подготовка выглядит следующим образом:

осторожно извлечь пеларгонию из емкости, разрыхлив субстрат, а не тянув за стебли;

аккуратно стряхнуть землю с корней, не пытаясь удалить каждую частичку;

удалить соцветия, опавшие листья и отмершие фрагменты, а более сильную обрезку здоровых побегов отложить до весны;

положить растение в большой сухой бумажный пакет, не набивая туда сразу несколько кустов;

оставить отверстие незажатым, поставить пакет в прохладное место и подписать сорт или цвет цветов.

Не рекомендуется заменять бумагу герметичным полиэтиленовым мешком: ограниченный доступ воздуха и скопившаяся влага повышают риск возникновения проблем при хранении.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Что делать с растением зимой и весной

Опадение и подсыхание листьев при таком способе зимовки - ожидаемое явление, кончики побегов тоже могут отмирать. Главное, чтобы остальная часть растения сохраняла живые, упругие ткани.

Раз в несколько недель пакет нужно открывать, убирать опавшие остатки и проверять, не появились ли плесень, мягкие участки или сильное сморщивание стеблей. Наливать воду внутрь нельзя. Если растение заметно пересыхает, допустимо периодическое замачивание только корней с последующим тщательным обсушиванием.

"Зимовка без почвы требует наблюдения - она не заключается в том, чтобы отложить растение и забыть о нём", - предупреждают авторы.

В марте кусты извлекают, обрезают засохшие части до здоровой живой ткани и высаживают в свежий рыхлый субстрат. После полива излишки воды дают стечь, а горшок ставят в светлое место. Последующие поливы согласовывают со степенью пересыхания почвы.

Пеларгонию возвращают на балкон только после того, как минует угроза заморозков, и после постепенной приучки к уличным условиям. Если сорт особенно ценен и любим, часть растений рекомендуется сохранить другим способом, ведь успех зимовки в пакете зависит прежде всего от состояния цветка и условий хранения.

Смотрите видео о 5 фатальных ошибках при выращивании пеларгоний:

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