Зачем выкапывать герань осенью и подвешивать корнями вверх — бабушкин метод

Герань можно сохранить зимой без почвы и даже без горшка.

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Герань не погибнет зимой без почвы / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Зачем герань подвешивают вверх ногами на зиму

При какой температуре нужно хранить герань без почвы

Когда весной возвращать растение в горшок

Осенью герань не обязательно выбрасывать после окончания цветения: её можно сохранить до следующего сезона даже без почвы. Один из старинных методов предполагает, что растение выкапывают, очищают корни и подвешивают вверх ногами в прохладном месте.

Главред выяснил, как подготовить герань к зимовке без почвы, где её хранить и что нужно сделать весной, чтобы растение возобновило рост.

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Зачем подвешивать герань вверх ногами на зиму

Как пишет венгерское издание Meglepetés, зимовка герани с обнаженными корнями - один из традиционных способов сохранить растение до весны. Для этого её вынимают из земли, осторожно стряхивают остатки почвы и оставляют в состоянии покоя в прохладном помещении.

Такой метод описывают и специалисты по садоводству из Университета Висконсина и Университета штата Айова. Один из вариантов предусматривает подвешивание растений вверх ногами, а другой - хранение обнаженных корней в прохладном сухом месте.

Важно начать подготовку до первых заморозков, чтобы холод не повредил растение. Перед хранением нужно удалить сухие и поврежденные части, а также листья, которые могут загнивать и способствовать появлению плесени.

Как правильно подготовить герань к зимовке

Сначала осторожно извлеките растение из почвы, стараясь не повредить корни. Стряхните землю и осмотрите стебли: сухие, больные и поврежденные части нужно удалить.

Перед хранением герань должна быть сухой, без излишней влаги. Затем её можно подвесить за стебли корнями вверх. Важно закрепить растение так, чтобы оно не падало и не касалось влажных поверхностей.

Если подвесить несколько растений неудобно, можно воспользоваться альтернативным способом - положить очищенные от почвы герани в большой бумажный пакет и оставить в прохладном сухом помещении.

При какой температуре хранить герань зимой

Для зимовки без почвы требуется прохладное место, защищенное от мороза. Садоводческие службы университетов Висконсина и штата Айова рекомендуют для хранения герани с обнаженными корнями температуру около 7–13 градусов тепла.

Во время зимовки герань следует проверять каждые несколько недель. Здоровые стебли должны оставаться упругими. Если отдельные части сильно высохли или начали загнивать, их нужно удалить.

Нужно ли поливать герань во время зимовки

Несмотря на то, что растение находится в состоянии покоя, ему может потребоваться небольшое количество влаги. В материале iReceptář советуют примерно раз в месяц замачивать корни в воде на один-два часа, чтобы они могли впитать необходимую влагу.

Однако состояние растения и условия хранения могут различаться, поэтому важно не допускать чрезмерного увлажнения. Постоянно мокрые корни могут загнить, а в тёплом помещении риск развития болезней возрастает.

Как подготовить герань к весне

Примерно за шесть-восемь недель до последних ожидаемых заморозков можно начинать подготовку растения к новому сезону. Герань нужно осмотреть, удалить сухие части и обрезать стебли до здоровой зеленой ткани.

После этого растение высаживают в горшок с дренажными отверстиями и увлажненным субстратом. Согласно рекомендациям, приведенным в материале, подойдут горшки диаметром примерно 13–15 сантиметров. При посадке часть стебля с узлами можно заглубить в субстрат, чтобы стимулировать образование новых корней.

Не стоит сразу выставлять герань на балкон, как только установится тёплая погода. Сначала ей нужно дать время восстановить рост в подходящих условиях, а на открытый воздух переносить после того, как минует угроза заморозков.

Какие еще есть способы сохранить герань зимой

Подвешивание вверх ногами - не единственный способ зимовки. Специалисты по садоводству Университета Висконсина выделяют три основных варианта:

Хранение в горшке. Растение переносят в светлое прохладное помещение и поливают по мере подсыхания почвы. Черенкование. С герани срезают черенки, которые укореняют и выращивают в помещении. Зимовка без почвы. Растение очищают от земли и хранят с обнаженными корнями в прохладном месте.

Выбор зависит от доступного пространства, условий в помещении и состояния растения. Если есть прохладное место для хранения, можно попробовать традиционный метод с подвешиванием. Если же герань продолжает расти в горшке или есть возможность укоренить черенки, стоит рассмотреть и эти способы.

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Об источнике: Meglepetes Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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