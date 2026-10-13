Что нужно успеть сделать в саду до середины октября: 4 важных дела

Что нужно сделать в саду до середины октября? Узнайте, как посадить деревья, посеять сидераты, защитить плодовые культуры и использовать опавшую листву.

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Как подготовить сад к зимним морозам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Что нужно сделать в саду до середины октября

Как подготовить почву и деревья к зиме

Середина осени - важный период для садоводов и огородников. До середины октября стоит успеть выполнить четыре ключевые задачи, которые помогут подготовить участок к зиме, уменьшить количество вредителей и улучшить состояние почвы к следующему сезону. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание Deccoria.pl, тёплые октябрьские дни и достаточная влажность почвы создают благоприятные условия для укоренения новых растений и подготовки сада к зимнему периоду.

1. Посадка деревьев и кустарников с открытой корневой системой

Октябрь подходит для посадки многих лиственных и плодовых растений с открытой корневой системой. После опадения листьев растения постепенно переходят в состояние покоя, а относительно тёплая почва даёт корням возможность прижиться до наступления сильных морозов.

Во время посадки важно следить, чтобы корни не пересыхали. Если посадить саженец сразу не удается, его можно временно прикопать во влажную почву, защитив корневую систему от высыхания.

Перед посадкой нужно осмотреть корни и удалить поврежденные участки чистым инструментом. Если корни подсохли, их можно ненадолго замочить в воде. Посадочная яма должна быть достаточно широкой, чтобы корни свободно размещались в ней и не загибались вверх.

После посадки саженец нужно полить, а почву вокруг него при необходимости замульчировать. При этом сроки посадки зависят от погодных условий и климата региона: важно завершить работы до промерзания земли.

2. Посеять сидераты для улучшения почвы

После сбора урожая грядки не стоит надолго оставлять без растительного покрова. Посев сидератов помогает защитить почву от эрозии и вымывания питательных веществ, а растительные остатки после отмирания обогащают её органическим веществом.

Для осеннего посева можно выбрать несколько культур в зависимости от погоды, типа почвы и времени, оставшегося до морозов.

Белая горчица быстро прорастает и наращивает зеленую массу при благоприятных условиях. Ее используют в качестве покровной культуры, которая помогает защищать поверхность почвы.

Масличная редька формирует развитую корневую систему, которая способствует улучшению структуры почвы. В то же время её не стоит высевать перед культурами, относящимися к тому же семейству крестоцветных, если на участке имеются соответствующие болезни или вредители.

Фацелия быстро прорастает при достаточном количестве тепла и влаги. Её используют для покрытия свободных грядок и последующего улучшения почвы.

Зимняя вика относится к бобовым культурам и способна накапливать азот благодаря взаимодействию с почвенными бактериями. Её нередко высевают в смеси с злаковыми культурами, например, ржи.

Однако середина октября не является универсальным крайним сроком для всех сидератов. В более холодных регионах Украины необходимо учитывать температуру почвы, прогноз погоды и способность выбранной культуры прорасти и укорениться до наступления морозов.

Видео о том, что нужно сделать в саду осенью, можно посмотреть здесь:

3. Защитить плодовые деревья от вредителей

Осенью стоит уделить внимание плодовым деревьям, ведь на участке могут оставаться вредители и источники инфекций, которые будут представлять опасность для сада в следующем сезоне.

Один из способов защиты - использование ловчих поясов на стволах. Они помогают перехватывать некоторых насекомых, которые передвигаются по стволу и поднимаются в крону. В частности, такие пояса могут быть полезны для борьбы с отдельными видами гусениц, самки которых осенью поднимаются на деревья для откладки яиц.

Перед установкой ловчих поясов необходимо осмотреть ствол. При этом очищать его следует осторожно, не повреждая живую кору. Тип пояса и сроки его использования следует подбирать с учётом вида вредителя.

Не менее важна санитарная уборка сада. С деревьев нужно снимать засохшие, загнившие или покрытые плесенью плоды, а с земли - собирать падалицу. В таких остатках могут сохраняться возбудители болезней и вредители.

Собранные поражённые плоды не стоит бездумно добавлять в обычный компост, особенно если нет уверенности, что компостирование будет происходить в надлежащих условиях. Их лучше утилизировать в соответствии с местными рекомендациями. Регулярная санитарная уборка помогает уменьшить количество источников заражения перед следующим сезоном.

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

4. Использовать опавшую листву для улучшения почвы

Опавшую листву не обязательно выбрасывать. При правильном использовании она может стать ценным сырьем для компоста или лиственного перегноя, который улучшает структуру почвы и помогает ей удерживать влагу.

Один из способов - компостирование. Листья можно измельчить газонокосилкой или другим подходящим инструментом. Измельченное сырьё быстрее разлагается. Чтобы сбалансировать компостную смесь, сухие листья смешивают с зелёными растительными остатками, например, скошённой травой.

Другой вариант - приготовить лиственный перегной. Для этого листья складывают в отдельный компостер или специальные мешки с отверстиями для воздуха. Материал нужно поддерживать умеренно влажным, не допуская его полного пересыхания или чрезмерного переувлажнения.

Лиственный перегной образуется постепенно, обычно в течение одного-двух лет, хотя продолжительность процесса зависит от вида листьев, степени их измельчения и условий хранения. Готовый материал можно использовать для мульчирования, улучшения структуры почвы и приготовления почвенных смесей.

Для компостирования лучше использовать здоровую листву. Пораженные болезнями остатки, а также листва с участков, где применялись химические средства, необходимо оценивать отдельно и утилизировать в соответствии с рекомендациями для конкретной ситуации.

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