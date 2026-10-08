Осень или весна — когда сажать деревья: правила успешного укоренения

Какие саженцы можно высаживать осенью, а какие деревья лучше оставить до весны? Сроки посадки, правила ухода и защита молодых растений от морозов и грызунов.

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Какие деревья можно сажать осенью / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие деревья можно сажать осенью

Когда сажать саженцы в разных регионах

Как сохранить дерево до весны после поздней покупки

Покупка саженца осенью всегда ставит перед садоводами непростую дилемму: высаживать растение в грунт сразу или отложить процесс до весны. Решение зависит от вида дерева, типа подвоя и климатических особенностей региона. Главред расскажет более подробно.

Как отмечает Ukr.Media, успешная адаптация растения осенью объясняется тем, что воздух остывает быстрее, чем почва. Пока температура почвы не опустится до +4…+5 °C, корневая система продолжает расти, хотя побеги уже находятся в состоянии покоя. Основными рисками осенней посадки остаются угроза подмерзания неукоренившегося дерева и повреждение коры грызунами.

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Что высаживать осенью, а что отложить до весны

Выбор сезона для посадки зависит от биологических особенностей культуры и места её выращивания.

Яблони и груши

Яблони и груши зимостойких сортов хорошо переносят осеннюю посадку. Исключение составляют яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, в частности с маркировкой М9 или М7, поскольку их корни более чувствительны к морозам. Такие деревья лучше высаживать весной.

Теплолюбивые культуры

Персик, нектарин, абрикос и черешню лучше оставлять до весны, особенно в центральных и северных областях. Молодые деревья могут не успеть достаточно укорениться до наступления морозов.

Слива и вишня

Сливу и вишню в южных регионах можно высаживать осенью, а на севере этот процесс рекомендуется отложить до весны.

Видео о том, когда лучше высаживать саженцы деревьев, можно посмотреть здесь:

Контейнерные саженцы

Контейнерные саженцы подходят для посадки в течение всего сезона, кроме периодов сильной жары и засухи.

Существенную роль играет и тип почвы. На сырых и глинистых участках с застоем воды посадку лучше проводить весной или на насыпных холмах. В то же время в регионах с короткой и засушливой весной осенняя посадка может дать лучшие результаты.

Оптимальные сроки для посадки

Главное условие для посадки растений с голыми корнями - период покоя: после опадения листьев осенью или до распускания почек весной. От момента посадки до промерзания почвы должно оставаться не менее 3–4 недель.

В Полесье, на Волыни и во Львовской области посадку проводят с конца сентября до середины октября.

В центральных областях оптимальным периодом является начало октября - первые дни ноября.

На юге деревья можно высаживать до конца ноября, а в случае теплой осени - и дольше.

Ориентироваться следует не только на календарные даты, но и на погодные условия. Почва должна оставаться достаточно тёплой и не быть промерзшей.

Совместимость деревьев, деревья инфографика / Инфографика: Главред

Как правильно посадить саженец осенью

Осенняя посадка имеет свои особенности. Правильная агротехника поможет молодому дереву лучше подготовиться к зиме и пережить морозы.

Удалите остатки листьев

С саженца обязательно обрывают остатки листьев, чтобы предотвратить излишнюю потерю влаги.

Правильно расположите место прививки

Утолщение на стволе, образовавшееся в месте прививки, нужно оставить на несколько сантиметров выше уровня земли. Заглублять его не стоит, поскольку это может негативно повлиять на дальнейшее развитие дерева.

Не вносите удобрения

Азотные и сухие минеральные удобрения в посадочную яму осенью не вносят. Они могут повредить корни и спровоцировать преждевременный рост побегов, что перед зимой нежелательно.

Полейте и закрепите дерево

Сразу после посадки под дерево выливают 1–2 ведра воды. Это помогает уплотнить почву вокруг корней. После этого саженец подвязывают к колышку, чтобы его не раскачивал ветер.

Защитите от грызунов

Перед наступлением морозов ствол окучивают землёй и защищают сеткой. Высота такой защиты должна составлять от 45 см для защиты от мышей и до 1 м - от зайцев.

Использовать солому или сено не рекомендуется, поскольку они могут привлекать грызунов.

Обрезку перенесите на весну

Формирование кроны после осенней посадки лучше отложить до ранней весны. Это позволит не создавать для молодого дерева дополнительного стресса перед зимовкой.

Что делать при поздней покупке саженца

Если сроки посадки уже пропущены или почва замерзла, саженец лучше прикопать до весны.

Для этого на сухом участке выкапывают канаву глубиной около 50 см с отвесной северной и пологой южной стенками. Растения укладывают наклонно: корнями на север, а кроной - на юг.

Перед прикапыванием с саженцев снимают листья. Корни засыпают слоем земли толщиной около 20 см и поливают водой, чтобы почва плотно прилегала к корневой системе.

С наступлением устойчивых морозов саженцы засыпают землёй почти до верхушек и накрывают колючими ветками. Использовать плёнку, агроволокно или опилки для такого зимнего хранения не рекомендуется.

Также не стоит держать саженец в теплой квартире, поскольку растению необходим период зимнего покоя.

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