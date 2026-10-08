Осенняя посадка клубники: что сделать с грядкой для богатого урожая

Осенняя посадка позволяет собрать ягоды уже в первый год, тогда как весенняя откладывает полноценное плодоношение на следующий сезон.

https://glavred.info/sad-ogorod/osennyaya-posadka-klubniki-chto-sdelat-s-gryadkoy-dlya-bogatogo-urozhaya-10802531.html Ссылка скопирована

Как и когда сажать клубнику / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Когда именно высаживать клубнику осенью

Какая почва и pH необходимы для обильного урожая

Осень - особенно благоприятное время для посадки многих растений в саду, в частности клубники. Однако стоит знать, как правильно это делать, чтобы получить обильный урожай.

Главред решил разобраться, как правильно сажать клубнику осенью.

видео дня

Когда можно сажать клубнику

Октябрь - крайний срок для посадки клубники, ведь после этого месяца шансы на приживаемость резко падают, пишет Deccoria.

Молодые растения быстро укореняются в теплой после лета почве, умеренно увлажненной частыми осадками, поэтому уже следующим летом кусты способны дать полноценный урожай. В то же время весенняя посадка, напротив, откладывает обильное плодоношение на целый сезон.

Ключевой ограничивающий фактор для садовода - календарь заморозков. Кустам требуется как минимум три-четыре недели, чтобы укорениться в земле до первых серьезных заморозков, и именно этот запас времени съедают промедления.

Ноябрьские посадки, по наблюдениям садоводов, в большинстве случаев заканчиваются провалом - даже толстый слой мульчи не спасает растения, которые не успели сформировать корни.

Важен и тип посадочного материала. Для осенних работ лучше всего подходят так называемые зеленые растения - выкопанные непосредственно из почвы, с обнаженными корнями. Альтернатива - контейнерная клубника с полностью сформированным корневым комком, которую также можно высаживать в этот период.

Как подготовить почву для клубники

Место под грядку выбирают полностью солнечное и слегка проветриваемое, но защищенное от порывистых холодных ветров. На таком участке ягоды получаются слаще и ароматнее, а сами кусты реже болеют, так как быстрее просыхают после дождя. Тень и участки, где застаивается влага, для этой культуры не подходят.

Требования к самой почве также конкретны: она должна быть проницаемой, плодородной и богатой гумусом, со слабокислой реакцией на уровне pH 5,5–6,5. Только что известкованная земля для клубники не подходит.

Подготовку следует начинать как минимум за две-три недели до посадки. Грядку тщательно прополают и перекапывают на глубину лопаты, после чего рассыпают компост или гранулированный навоз, перемешивают его с почвой и выравнивают поверхность граблями.

После каких растений можно сажать клубнику

Отдельное правило касается предшественников. Клубнику нельзя высаживать в течение трех-четырех лет на участке, где до этого росли пасленовые - помидоры, картофель, перец или баклажаны, - а также малина, ежевика или сама клубника. В такой почве остаются патогены и вредители, способные уничтожить новые насаждения.

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Как правильно сажать клубнику

Сама технология посадки выглядит так: ряды располагают на расстоянии 60–80 см друг от друга, а лунки в ряду выкапывают каждые 30–40 см, достаточно глубокие, чтобы корни могли свободно разрастаться.

На дно каждой лунки кладут горсть зрелого компоста и уже на него ставят саженец.

Ускорить приживаемость помогает раствор янтарной кислоты, которую продают в аптеках: одну капсулу по 40 мг растворяют в литре теплой воды и выливают в лунки. Это повышает устойчивость молодых растений.

Критический момент - глубина. Засыпать саженец землей нужно так, чтобы верхушечная почка, или сердцевина, оставалась над поверхностью: заглубление сердцевины приводит к гибели куста. После этого грядку обильно поливают, стараясь не смачивать листья.

Секреты осенней посадки клубники - видео:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред