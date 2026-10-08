Цветы для весеннего сада: какие луковицы нужно посадить в октябре

Октябрь - подходящее время для посадки луковичных цветов. Какие растения стоит высадить осенью, на какую глубину сажать и можно ли отложить работы до ноября.

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Какие луковичные цветы посадить в октябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие луковичные цветы посадить в октябре

Когда высаживать крокусы, тюльпаны и нарциссы

Можно ли перенести посадку луковиц на ноябрь

Октябрь - решающий месяц для каждого садовода, ведь именно сейчас закладывается основа для пышного цветения весной. Посадка луковичных цветов занимает видное место в списке осенних работ: им необходим холодный период в почве, чтобы укрепить корневую систему и подготовиться к активному росту. Главред расскажет подробнее.

По данным издания Homes & Gardens, правильно подобранные и своевременно высаженные луковицы гарантируют, что сад расцветет яркими красками сразу после таяния снега. Эксперты отрасли выделяют семь лучших цветочных культур для осенней посадки.

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Крокусы

Крокусы появляются одними из первых - их цветение приходится на январь–март. Они универсальны и прекрасно смотрятся при массовой посадке на газонах, в бордюрах и контейнерах.

Крокусам обязательно нужен период зимнего охлаждения почвы. Высаживать луковицы рекомендуется на глубину 7–10 см.

Нарциссы

Нарциссы - классика весеннего сада, которая может цвести с января по май. Это многолетние растения, которые также отличаются естественной устойчивостью к вредителям.

Эксперт по ландшафтному дизайну Лора Дженни советует сажать нарциссы за другими растениями. Это поможет скрыть листья, которые теряют декоративность после окончания цветения.

Тюльпаны

Тюльпаны поражают разнообразием форм и оттенков. Поскольку период их цветения относительно короткий - с марта по май, специалисты рекомендуют высаживать рядом разные сорта.

Тюльпаны часто выращивают как однолетники или выкапывают луковицы на лето, чтобы сохранить их до следующего сезона.

Видео о том, какие цветы можно посеять осенью, можно посмотреть здесь:

Камасия

Камасия - отличный выбор для тех, кто хочет добавить в весенний сад голубые, белые или розовые оттенки. Растение может достигать 90 см в высоту, поэтому его лучше высаживать на заднем плане бордюров или цветников.

Оптимальная глубина посадки луковиц камасии составляет 7–10 см.

Гиацинты

Гиацинты образуют пышные и ароматные соцветия в марте–апреле. Сертифицированная мастер-садовница Мэри Джейн Дафорд советует высаживать их на глубину 10–15 см.

При работе с луковицами следует использовать перчатки, поскольку содержащаяся в них щавелевая кислота может вызвать раздражение кожи.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Алиум

Алиум, или декоративный лук, привлекает пчел и бабочек и цветет с мая по июль. Его шаровидные фиолетовые или белые соцветия создают яркие акценты в весенне-летнем саду.

Глубина посадки должна составлять примерно 2–3 высоты самого луковицы.

Фритиллярия

Шахматная фритиллярия, или фритиллярия, - необычный цветок с оригинальным клетчатым узором на лепестках. Цветет в апреле–мае, хорошо себя чувствует в полутени.

Для посадки луковиц рекомендуется выбирать глубину от 7 до 12 см.

Когда высаживать и можно ли отложить до ноября

Садоводы подчеркивают: главная задача - успеть высадить все луковицы до первых устойчивых заморозков. Ноябрь не является критическим сроком, особенно если речь идет о посадке в контейнеры или теплицы.

В то же время промерзшую землю обрабатывать значительно сложнее, а луковицам может не хватить времени для надлежащего укоренения. Своевременная посадка в октябре поможет растениям хорошо подготовиться к зиме и даст саду здоровый старт весной.

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Об источнике: Homes & Gardens Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, издаваемый Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании журнал о доме, пишет Википедия.

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