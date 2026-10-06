Октябрь подарит Украине почти летнее тепло: какой будет погода до конца недели

В ближайшие два дня в Украине ещё будет по-летнему тепло, однако в конце недели погода начнёт меняться.

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Погода в Украине 7 октября / Фото: УНИАН

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Какая температура будет в Украине 7 октября

Когда ожидаются дожди и похолодание

Какая будет погода в Украине на следующей неделе

В среду, 7 октября, в Украине ожидается теплая и сухая погода, а максимальная температура местами достигнет +24 градусов.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, ближайшие два дня станут самыми тёплыми на этой неделе, однако уже с 9 октября наступит похолодание и пойдут осадки.

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Погода в Украине 7 октября

По прогнозу синоптика, в среду в Украине ожидается до +20…+24 градусов. В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будет прохладнее - +17…+19 °С. Дожди маловероятны, лишь в западных, центральных и южных регионах увеличится облачность, однако в целом сохранится сухая воздушная масса.

Погода в Киеве

В столице завтра осадков не ожидается, по словам Диденко, температура воздуха составит около +20 градусов.

Как изменится погода в Украине до конца недели

В четверг, 8 октября, благоприятная погода сохранится по всей стране - тепло и сухо. А уже 9 октября холодный атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные и частично центральные области. Температура снизится.

В субботу, 10 октября, снова будет преобладать сухая погода с большим количеством солнца, отмечает синоптик. Впрочем, температура будет невысокой: днем ожидается +12…+16 °С, только на юге и юго-востоке - +18…+24 °С.

"Из ближайшей синоптической перспективы: 7 и 8 октября будут самыми тёплыми, а следующая неделя принесёт в Украину дожди и похолодание", - прогнозирует Диденко.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине: последние новости

Напомним, по прогнозу Диденко, погода в Украине 6 октября будет солнечной, теплой и сухой под влиянием антициклона. По её словам, максимальная температура воздуха будет колебаться от +18 до +22 градусов.

По прогнозу Игоря Кибальчича, погода в Украине до 11 октября будет устойчивой и сухой, с комфортной температурой на фоне повышенного атмосферного давления.

Ранее Главред писал, что зимой в Украине может выпадать снег, однако в низменных и более тёплых регионах он чаще будет сменяться дождём или быстро таять во время очередной оттепели.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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